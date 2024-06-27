Крымский вуз будет готовить специалистов АПК для работы в Херсонской области

Крымский федеральный университет (КФУ) имени Вернадского и Министерство агропромышленного комплекса и продовольственной политики Херсонской области подписали соглашение, по которому вуз будет готовить специалистов агропромышленного комплекса для работы в Херсонской области.

Об этом сообщили в Telegram-канале министерства сельского хозяйства Республики Крым. Предметом соглашения стало сотрудничество по вопросу подготовки квалифицированных кадров для агропромышленного комплекса, — говорится в сообщении. Как пояснили в Минсельхозе Крыма, готовить специалистов будут в институте «Агротехнологическая академия», структурном подразделении КФУ. Документ подписан в рамках проведения Дня регионального развития Азово-Черноморского макрорегиона на Международной выставке-форуме «Россия». Узнайте больше: Сергей Аксёнов: на работы по изоляции наружных теплосетей выделено 30 млн рублей источник: ТАСС

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