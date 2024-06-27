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ский вуз будет готовить специалистов АПК для работы в Херсонской области
фото: pikist.com

Крымский вуз будет готовить специалистов АПК для работы в Херсонской области

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:18 27.06.2024

Крымский федеральный университет (КФУ) имени Вернадского и Министерство агропромышленного комплекса и продовольственной политики Херсонской области подписали соглашение, по которому вуз будет готовить специалистов агропромышленного комплекса для работы в Херсонской области.

Об этом сообщили в Telegram-канале министерства сельского хозяйства Республики Крым.

Предметом соглашения стало сотрудничество по вопросу подготовки квалифицированных кадров для агропромышленного комплекса, — говорится в сообщении.

Как пояснили в Минсельхозе Крыма, готовить специалистов будут в институте «Агротехнологическая академия», структурном подразделении КФУ.

Документ подписан в рамках проведения Дня регионального развития Азово-Черноморского макрорегиона на Международной выставке-форуме «Россия».

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источник: ТАСС

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