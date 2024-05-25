Крымский завод помог защитить крымских бойцов от дронов врагов

Коллектив Керченского металлургического завода помог закупить средства радиоэлектронной борьбы для крымских подразделений в рамках проекта «Народный фронт. Всё для победы!». В ближайшее время их доставят прямо на позиции крымский бойцам на Запорожском направлении СВО.

РЭБ «Прометей» нового поколения от умельцев из Крыма глушат дроны сразу на нескольких частотах на несколько сотен метров и спасают жизни нашим героям. Крымские кулибины и бойцы на передовой делают всё, чтобы выиграть гонку «дронового» и «антидронового» вооружения.

Наши крымские ребята, которые уже используют эту технику и положительно отзываются об её эффективности, а еще просят помочь защитить как можно больше авто. Это очень важно, когда одни жители Крыма сделали такую необходимую защиту, другие помогают её закупать. Это и есть наше единство, — отмечает руководитель Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

Вместе с уникальными средствами защиты от дронов коллектив завода попросил Народный фронт передать и специальной послание для ребят:

Дорогие бойцы, на фронте вместе с вами плечом к плечу бьются и наши сотрудники. Вы стоите на защите нашей свободы, нашей Родины, нашей жизни. Мы не можем оставаться безучастны и помогаем как можем. Берегите себя и знайте, что мы очень благодарный за вашу службу.

Видеоподдержку и доставит прямо в руки нашим бойцам в ближайшее время! А коллектив завода уже готов закупить новую необходимую технику крымских бойцам.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму