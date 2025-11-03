Прямо сейчас:
Крымское Аянское водохранилище в Крыму за октябрь пополнилось

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:44 03.11.2025

Аянское водохранилище, которое наряду с Симферопольским и Партизанским водохранилищами питает крымскую столицу и Симферопольский район, в октябре пополнилось на два миллиона кубометров воды. Об этом сообщил замруководителя госкомитета водного хозяйства и мелиорации республики Роман Захаров.

По его словам, октябрьские притоки в водохранилище составили половину его полного объема.

Аянское – небольшое водохранилище, 3,9 млн кубометров (полный объем) и приточность в октябре составила около двух миллионов. Достаточно хороший показатель, – сказал Захаров.

Он также сообщил, что на начало ноября этого года объем воды в наливных водохранилищах Крыма составляет 12 млн кубометров, а в 14-ти питьевых водохранилищах естественного стока – около 66 млн «кубов».

Ранее Захаров сообщил, что благодаря обильным осадкам в октябре приток в водохранилища Крыма за прошедший месяц составил 14 миллионов кубометров. Существующих запасов, при нынешнем уровне потребления, хватит на 130-140 дней, без учета будущих притоков.

источник: РИА Новости Крым 

Просмотры: 12

