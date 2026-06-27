Крымское линейное управление МВД России на транспорте приглашает на службу

В состав Крымского линейного управления МВД России на транспорте входят 8 линейных подразделений, включая: линейные отделы полиции в Джанкое и Севастополе, линейный отдел полиции в аэропорту Симферополь, линейные пункты полиции в Армянске, Евпатории, Феодосии, а также в морских портах Севастополя и Ялты.

Для замещения вакантных должностей необходимо соответствовать квалификационным требованиям: гражданство Российской Федерации; возраст от 18 до 55 лет (в зависимости от должности); отсутствие судимостей и противопоказаний по здоровью; для должностей среднего и старшего начальствующего состава – наличие профильного образования.

Служба в Крымском ЛУ МВД России на транспорте предоставляет множество преимуществ: карьерный рост и профессиональное развитие, бесплатное высшее образование в вузах МВД России, стабильное денежное довольствие (от 60 000 рублей), право на единовременную выплату для приобретения или строительства жилого помещения, выход на пенсию при наличии выслуги 20 лет, льготы в области медицинского обслуживания, страхование жизни и здоровья, различные виды отпусков (до 60 календарных дней) с сохранением денежного довольствия, компенсация расходов к месту проведения отпуска и обратно, а также за наем (поднаем) жилого помещения, обеспечение форменной одеждой, выплаты при увольнении.

Если вы хотите стать частью нашей команды и обеспечивать безопасность на транспорте, обращайтесь за более подробной информацией и подачей заявления на службу в отдел по работе с личным составом Крымского ЛУ МВД России на транспорте по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Мирное, ул. Белова, д. 3, 1 этаж, каб. № 109.

Также вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (3652) 66-93-78; 8 (999) 461-13-06; 7 (978) 267-85-97.

Информацию о вакантных должностях можно найти на официальном сайте ведомства по ссылке: https://крмут.мвд.рф/Dlja_grazhdan/vakansii/вакансии-сотрудников.

источник: пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте