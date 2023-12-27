Крымское межрегиональное УФАС России оштрафовало участников картельного сговора при проведении закупок для нужд ГБУЗ РК «Ленинская ЦРБ». Суть дела озвучили в пресс-службе ведомства:

В декабре 2022 года служба признала ООО «Экспресс», ООО «Медикафарм», ООО «Поставка плюс» и еще 7 организаций нарушившими антимонопольное законодательство*. Об этом мы ранее писали здесь. Предприятия реализовали антиконкурентные модели поведения на 18 торгах, что привело к поддержанию цен в ходе торгов и отсутствию конкуренции на торгах. Напомним, компании проводили совместную подготовку к участию в торгах, подавали заявки, ценовые предложения и заключали контракты с одинаковых IР адресов, обменивались информацией. Хозяйствующие субъекты фактически находились по одному адресу, где обнаружены документы, используемые при работе другими участниками картеля.

По итогам торгов контракты на сумму свыше 40 млн. руб. были заключены с вышеуказанными 10 предприятиями. За заключение и реализацию картельного сговора наложены оборотные штрафы на ООО «Экспресс», ООО «Медикафарм», ООО «Поставка плюс» в суммарном размере около 500 тыс. рублей**.

Справочно:

* Согласно пункту 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции признаются картелем и запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, то есть между хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, или между хозяйствующими субъектами, осуществляющими приобретение товаров на одном товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах

** в соответствии со статьей 14.32 КоАП РФ

источник: пресс-служба Крымского межрегионального УФАС (https://krym.fas.gov.ru/news/10894)