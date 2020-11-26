Крымское пиво получило заслуженные золотые и бронзовые медали в Москве

На IV конкурсе пивоваренной продукции «Росглавпиво — Главное пиво России» АО «Пивобезалкогольный комбинат «Крым» получил заслуженные награды. «Светлое/Лагер», «Крепкий лагер» и «Пиво с травами и пряностями» оценили золотыми и бронзовыми медалями. Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров РК — министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Развитие пивоваренной отрасли напрямую зависит как от разработки новейших технологий и подходов к производству, так и от совместной работы участников рынка, органов государственной власти и объединений предпринимателей. Награды в этом конкурсе показывают высокий уровень работы АО «Пивобезалкогольный комбинат «Крым», который при производстве своих напитков использует новейшие технологии. IV конкурс пивоваренной продукции «Росглавпиво – Главное пиво России», это российский этап главного мирового конкурса пивоваренной продукции European Вееr Star. В этом году была большая конкуренция: заявлено 418 образцов пивоваренной продукции от 143 компаний страны, — уточнил вице-премьер.

По словам Андрея Рюмшина, качество напитков оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошло 75 ведущих экспертов отрасли из России, Белорусии, Армении, Казахстана, Германии, Чехии, Польши, Бельгии, Дании, Финляндии, Голландии, Италии, Австрии, Швейцарии и США, а также атташе по аграрным вопросам посольств Германии, Чехии, Австрии, США, Бельгии и Дании.