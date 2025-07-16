Крымское побережье — что говорят о качество морской воды специалисты

Качество морской воды у берегов Крыма соответствует нормам по микробиологическим, химическим и паразитологическим показателям. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Оксана Белошейкина.
На сегодняшний день мы исследовали более четырех тысяч проб морской воды на микробиологические, химические и паразитологические показатели. Процент нестандартных проб составляет 4,9%, — сказала Белошейкина.
По ее словам, это абсолютно нормальный показатель, не превышающий среднемноголетних значений. Для сравнения: в 2024 году среднероссийский показатель нестандартных проб морской воды составил 11,1%.
Специалист также сообщила, что в пробах рыбы и морепродуктов в Черном море не выявлено отклонений от нормы и загрязнений.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что пробы морской воды и песка на побережье Черного моря от Новороссийска и до границы с Абхазией соответствуют нормам.
источник: РИА Новости Крым
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