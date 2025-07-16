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Крымское побережье - что говорят о качество морской воды специалисты
фото: pikist.com

Крымское побережье — что говорят о качество морской воды специалисты

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 16:34 16.07.2025

Качество морской воды у берегов Крыма соответствует нормам по микробиологическим, химическим и паразитологическим показателям. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Оксана Белошейкина.

На сегодняшний день мы исследовали более четырех тысяч проб морской воды на микробиологические, химические и паразитологические показатели. Процент нестандартных проб составляет 4,9%, — сказала Белошейкина.

По ее словам, это абсолютно нормальный показатель, не превышающий среднемноголетних значений. Для сравнения: в 2024 году среднероссийский показатель нестандартных проб морской воды составил 11,1%.

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Специалист также сообщила, что в пробах рыбы и морепродуктов в Черном море не выявлено отклонений от нормы и загрязнений.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что пробы морской воды и песка на побережье Черного моря от Новороссийска и до границы с Абхазией соответствуют нормам.

источник: РИА Новости Крым

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