Крымское правительство одобрило проект закона о бюджете РК на 2026-2028 годы

Расходы бюджета в 2026 году составят 235 млрд руб., в 2027 – 238,5 млрд руб., в 2028 –254,8 млрд руб.

Дефицит бюджета в 2026 году прогнозируется на уровне 3,9 млрд руб., в 2027 – 4,3 млрд руб., в 2028 – 3,5 млрд руб.

Доходная база бюджета рассчитывалась исходя из норм действующего бюджетного и налогового законодательства. Что касается бюджетного дефицита, то он будет покрываться прогнозными остатками на начало каждого бюджетного года, сложившимися за счет перевыполнения собственных доходов и экономии по расходам в текущем году, а также за счет привлечения федерального бюджетного кредита, — обратила внимание присутствующих зампред.

Расходы крымского бюджета на финансирование отраслей социально-культурного блока на 2026 год предусмотрены в сумме 114,6 млрд руб. (51% общих расходов), на 2027 – 113,9 млрд руб. (50%), на 2028 – 111,3 млрд руб. (46%).

На развитие экономики и ЖКХ в 2026 году планируется направить 106,1 млрд руб. (45,1% общих расходов), в последующие два года – 111,5 (46,8%) и 126,4 млрд руб. (49,6%) соответственно.

Объемы дорожного фонда на очередной бюджетный цикл планируются на 2026 год 55,2 млрд руб., в последующие два года – 47,4 и 50,8 млрд руб. соответственно.

На реализацию мероприятий Республиканской адресной инвестиционной программы и Плана капитального ремонта Республики Крым за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Крым и казначейских инфраструктурных кредитов запланированы расходы капитального характера, направленные на развитие различных отраслей: на 2026 год предусмотрено 8,9 млрд руб. (174 объектов), на 2027 – 6,5 млрд руб. (83 объекта), на 2028 – 11,9 млрд руб. (19 объектов).

Получив сегодня одобрение крымским правительством законопроект о бюджете будет незамедлительно передан в Госсовет Республики Крым для рассмотрения в парламентских комитетах, а перед первым чтением состоится общественное обсуждение бюджета на предстоящую трехлетку (планируется не позднее 18 ноября), где каждый заинтересованный крымчанин в рамках специально созданного на официальном сайте Минфина Крыма форума задаст интересующие его вопросы и при необходимости даст нужные рекомендации. И только после 1 чтения и парламентских слушаний депутаты окончательно голосуют за проект бюджета, и при одобрении закон направляется на подпись Главе Республики Крым, — подытожила Ирина Кивико.

Справка: Параметры бюджета Республики Крым согласованы в установленном порядке с Министерством финансов РФ.

Представленный законопроект сформирован с учетом реализации нацпроектов, основных направлений бюджетной и налоговой политики, государственных программ республики и обеспечивает финансирование достижения целей развития региона во всех сферах общественной жизни, включающих повышение качества жизни и социальной поддержки граждан, качества и доступности услуг социальной сферы, создание современной городской инфраструктуры.

источник: по информации пресс-службы Министерства финансов РК