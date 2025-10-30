Крымское правительство одобрило проект закона о бюджете РК на 2026-2028 годы

При формировании основных характеристик бюджета республики учтена главная задача на предстоящие три года – оптимальное соотношение между потребностями в бюджетных расходах и возможностями доходных источников. В приоритете останется исполнение первоочередных и социально значимых расходов и софинансируемых из федерального бюджета обязательств. В целом бюджет является бюджетом развития с сохранением социальной составляющей, — подчеркнула Ирина Кивико в рамках своего выступления на совещании.
Вице-премьер, представив подробную презентацию, рассказала, что доходы бюджета в 2026 году, как ожидается, составят 231,1 млрд руб., в 2027 году – 234,2 млрд руб., в 2028 году – 251,3 млрд руб. Собственные доходы в 2026 году планируются в размере 119,9 млрд руб., в 2027 и 2028 годах – соответственно 126,3 и 135,7 млрд руб. Безвозмездные поступления варьируют от 107,9 до 115,6 млрд руб. (2026 –111,2 млрд руб., 2027 – 107,9 млрд руб., 2028 – 115,6 млрд руб.).
С каждым годом поступления в бюджет республики растут, а это важный индикатор позитивных тенденций в экономике региона. Для понимания: в сравнении с 2014 годом объем налоговых и неналоговых доходов увеличен в 10 раз с 11,8 млрд рублей до 119,9 млрд рублей, — отметила Ирина Кивико.
Расходы бюджета в 2026 году составят 235 млрд руб., в 2027 – 238,5 млрд руб., в 2028 –254,8 млрд руб.
Дефицит бюджета в 2026 году прогнозируется на уровне 3,9 млрд руб., в 2027 – 4,3 млрд руб., в 2028 – 3,5 млрд руб.
Доходная база бюджета рассчитывалась исходя из норм действующего бюджетного и налогового законодательства. Что касается бюджетного дефицита, то он будет покрываться прогнозными остатками на начало каждого бюджетного года, сложившимися за счет перевыполнения собственных доходов и экономии по расходам в текущем году, а также за счет привлечения федерального бюджетного кредита, — обратила внимание присутствующих зампред.
Расходы крымского бюджета на финансирование отраслей социально-культурного блока на 2026 год предусмотрены в сумме 114,6 млрд руб. (51% общих расходов), на 2027 – 113,9 млрд руб. (50%), на 2028 – 111,3 млрд руб. (46%).
На развитие экономики и ЖКХ в 2026 году планируется направить 106,1 млрд руб. (45,1% общих расходов), в последующие два года – 111,5 (46,8%) и 126,4 млрд руб. (49,6%) соответственно.
Объемы дорожного фонда на очередной бюджетный цикл планируются на 2026 год 55,2 млрд руб., в последующие два года – 47,4 и 50,8 млрд руб. соответственно.
На реализацию мероприятий Республиканской адресной инвестиционной программы и Плана капитального ремонта Республики Крым за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Крым и казначейских инфраструктурных кредитов запланированы расходы капитального характера, направленные на развитие различных отраслей: на 2026 год предусмотрено 8,9 млрд руб. (174 объектов), на 2027 – 6,5 млрд руб. (83 объекта), на 2028 – 11,9 млрд руб. (19 объектов).
Получив сегодня одобрение крымским правительством законопроект о бюджете будет незамедлительно передан в Госсовет Республики Крым для рассмотрения в парламентских комитетах, а перед первым чтением состоится общественное обсуждение бюджета на предстоящую трехлетку (планируется не позднее 18 ноября), где каждый заинтересованный крымчанин в рамках специально созданного на официальном сайте Минфина Крыма форума задаст интересующие его вопросы и при необходимости даст нужные рекомендации. И только после 1 чтения и парламентских слушаний депутаты окончательно голосуют за проект бюджета, и при одобрении закон направляется на подпись Главе Республики Крым, — подытожила Ирина Кивико.
Справка: Параметры бюджета Республики Крым согласованы в установленном порядке с Министерством финансов РФ.
Представленный законопроект сформирован с учетом реализации нацпроектов, основных направлений бюджетной и налоговой политики, государственных программ республики и обеспечивает финансирование достижения целей развития региона во всех сферах общественной жизни, включающих повышение качества жизни и социальной поддержки граждан, качества и доступности услуг социальной сферы, создание современной городской инфраструктуры.
