Крымскому блогеру вынесли приговор на Украине: 11 лет за помощь бойцам СВО

В соответствии с публичным обвинением прокуратуры АР Крым и г. Севастополя блогер из Крыма признан виновным в коллаборационной деятельности, пособничестве стране-агрессору и оправдании войны, — говорится в сообщении Telegram-канала «ведомства».

Виновность Кирьякова на Украине аргументируют тем, что, будучи собственником видеоканалов в интернете и гостем российских СМИ, Кирьяков постоянно оказывал поддержку решениям и действиям властей России.

Осужденный также активно помогал вооруженным формированиям врага, в частности, возил гуманитарную помощь российским военным», — говорится в сообщении.

Помимо 11 лет лишения свободы с конфискацией, Кирьякову заочно присудили ограничение права занимать посты в органах власти и различных организациях сроком на 11 лет.

Значит, все правильно делаю. Еще и ко Дню святителя Николая Чудотворца присудили такой срок, как подарочек. Ну, вообще замечательно, это к тому, что я уже, как раз 11 лет — с осени 2014 года на их украинском «миротворце» указан оккупантом и пособником. Что сказать на это? Конечно же – служу России, Родине моей любимой служу, — прокомментировал известие Александр Кирьяков, более известный как Сандро, в своем Telegram-канале.

источник: РИА Новости Крым