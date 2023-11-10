Крымскому инженерно-педагогическому университету — 30 лет

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов принял участие в мероприятии, посвящённом 30-летию Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова, которое прошло в здании университета.

В начале мероприятия с приветственным словом выступил ректор университета Чингиз Якубов и поблагодарил всех, кто стоял у истоков создания университета, и тех, кто помогал его развивать.

Университет был создан почетным гражданином Республики Крым Якубовым Февзи Якубовичем в непростых исторических условиях. В день тридцатилетия университета хочется выразить слова благодарности всем, кто работает и учится в его стенах. Благодарю наставников и педагогов, чей труд помог сделать вуз узнаваемым и конкурентоспособным. Также хочу поблагодарить органы власти Республики Крым за конструктивное сотрудничество и понимание роли университета в крымском социуме, а гражданское общество республики – за поддержку наших начинаний, – сказал Чингиз Якубов. – Пусть Крымский инженерно-педагогический университет процветает в единстве с многонациональным народом Крыма и всей нашей великой страной Россией.

Сергей Аксёнов поздравил профессорско-преподавательский состав, студентов, аспирантов и выпускников с 30-летием Крымского инженерно-педагогического университета.

На протяжении вот уже трети века университет вносит ощутимый вклад в формирование кадрового и интеллектуального потенциала Крыма. КИПУ является одним из ведущих крымских вузов, в который приезжают учиться со всех регионов страны. Начиная с 2014 года педагогический коллектив университета сделал очень многое для воспитания профессионалов и настоящих патриотов России. Многие выпускники КИПУ стали настоящими профессионалами своего дела, которыми мы по праву гордимся. В этом большая заслуга первого ректора Февзи Якубовича Якубова. Сегодня его дело продолжает преподавательский коллектив во главе с ректором Чингизом Февзиевичем Якубовым, – сказал Глава Крыма и заверил, что органы власти республики продолжат оказывать вузу всестороннюю поддержку.

Сергей Аксёнов также отметил, что студенты должны гордиться своим вузом, дорожить временем обучения.

Университет дает знания и помогает формировать гражданскую позицию. Это последний этап перед вступлением во взрослую жизнь. Используйте это время по назначению. Любите своих родителей и Родину. Вместе мы преодолеем все сложности, – добавил Глава Республики.

Затем Сергей Аксёнов вручил Благодарности Главы Республики Крым сотрудникам университета.

Также преподавателей и студентов поздравил Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. По его убеждению, университет — во многом уникальное учреждение.

Его уникальность — в его истории, в человеке, который его основал и имя которого он сегодня носит, в преемственности, которая здесь сформировалась, в образовательных традициях. КИПУ занимает достойное место среди крымских вузов. В нем учатся более 5,5 тысяч студентов, работают около 500 преподавателей, реализуется порядка 100 направлений подготовки, — сказал глава парламента Республики.

Председатель Государственного Совета Республики Крым отметил, что сегодня мы живём в непростое время, «однако оно открывает для нас, нашей молодёжи колоссальные возможности для самореализации».

Годовщина основания университета — это повод подвести итоги проделанной работы и сформировать планы. Убежден, что у КИПУ имени Февзи Якубова итоги — заслуженные, а планы — амбициозные, — резюмировал Владимир Константинов.

Глава крымского парламента пожелал коллективу университета, студентам, выпускникам успехов и вручил государственные награды преподавателям КИПУ.

Фото: пресс-службы Главы РК, Госсовета РК и администрации Симферополя.