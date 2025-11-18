Прямо сейчас:
Крымскому полуострову обещают очень теплую ноябрьскую неделю - плюс 16-19 градусов
Крымскому полуострову обещают очень теплую ноябрьскую неделю — плюс 16-19 градусов

18.11.2025

Синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха в большинстве регионов юга страны. Погоду в Крыму в начале рабочей недели определяет теплый сектор циклона из Румынии.

Будет тепло и сухо: температура воздуха до кона недели в среднем ночью составит плюс 7-13 градусов, днем — плюс 16-19 градусов. Однако под властью циклона ожидается ветреная погода — юго-западный ветер начнет усиливаться в понедельник до 7-12 м/с, местами до 17 м/с, а во вторник до 9-14 м/с, местами до 15-20 м/с, — передаёт прогноз погоды ТАСС

 

