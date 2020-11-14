Крымскую молодежь приглашает принять участие в этнокультурном конкурсе «Диалог культур»

Государственный комитет по делам межнациональных отношений РК приглашает принять участие в молодежном этнокультурном конкурсе «Диалог культур». Проект представляет собой молодёжное межкультурное коммуникативное пространство, способствующее гармонизации межнациональных отношений и направлен на выявление и представление широкой общественности талантливых и одаренных молодых людей разных национальностей, занимающихся творчеством с использованием уникальных традиционных техник, инструментов, приемов и навыков на национальных и русском языках, а также укрепление межнационального и межрегионального сотрудничества.

Конкурсная программа состоит из двух этапов: отборочного и образовательного. В этнокультурном конкурсе могут принять участие лица, достигшие возраста 18 лет и не старше 35. Участник может принять участие в каждой из 8 (восьми) номинаций.

Для участия необходимо записать качественную видео-презентацию своего номера в национальном костюме (длительностью до 3-х минут) и в период с 9 по 22 ноября 2020 года выложить на официальном сайте www.dialogculture.ru в выбранную номинацию, среди которых: рисунок на национальную тематику (и/или с использованием традиционных техник изобразительного искусства); декоративно-прикладное искусство (и/или изготовление национальных предметов быта, национальные ремесла); национальные виды спорта (и/или игры, индивидуальные или массовые); национальный костюм (и/или уникальный процесс его изготовления, декорирования, особенности ношения); блюдо национальной кухни (уникальные рецепты, особенности приготовления и употребления); национальная песня (на родном языке и/или с переводом на русский язык, инструментальные наигрыши, пьесы, рассказы о национальном музыкальном инструменте); национальный танец (история, особенности, значение и т.д.); национальный фольклор (предания, частушки, анекдоты, сказки, эпос, колыбельные, обряды, в том числе в современной интерпретации), — сообщили в Госкомнаце РК.

По итогам отборочного тура профессиональное жюри проекта, в состав которого вошли популярные мировые исполнители, хореографы, продюсеры, телеведущие и общественные деятели, отберёт 150 работ для участия в образовательной программе проекта.

Образовательная программа пройдёт с 24 по 28 ноября 2020 года с участием известных спикеров, популярных тренеров и знаменитых гостей в онлайн формате. Кроме того, участников проекта ждут эстафеты, челленджи, лекции на тему мотивации и саморазвития, встречи с интересными людьми, посвященные особенностям исторического и этнокультурного многообразия России, вопросам государственной национальной политики, психологии межнациональных отношений, этнопсихологии, а также онлайн посещения театров и музеев.

Подробная информация на официальном сайте Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым в Разделе «Национальная политика» в подразделе «Конкурсы» , а также на официальном сайте .