Крымскую Мирмекийскую экспедицию намерен возглавить археолог Александр Бутягин

Я действительно считал, что европейские страны, которые декларируют гуманитарные ценности, не будут участвовать в охоте на меня. Но Польша оказалась, как сказал мой адвокат, очень хорошим другом Украины, – признается ученый.

По его словам, «главный урок» его в том, что «декларируемые ценности», если говорить о политике, не всегда соответствуют реальным, поэтому надо быть очень внимательным, собираясь выезжать за рубеж.

Ранее археолог Александр Бутягин назвал свое задержание в Польше после чтения лекций в Европе плохим прецедентом для мирового права.

В декабре 2025 года стало известно, что руководитель отдела древней археологии Эрмитажа Александр Бутягин задержан в Польше по запросу Украины – за раскопки в Крыму. Ему вменяют «уничтожение объектов крымского культурного наследия» с «ущербом» более чем в 200 миллионов гривен (370 миллионов рублей).

Генеральная прокуратура Украины заочно объявила о подозрении Александру Бутягину 15 ноября. 8 января в окружной суд Варшавы поступило ходатайство от польской прокуратуры об экстрадиции Бутягина на Украину. 18 марта окружной суд Варшавы принял решение о допустимости экстрадиции российского археолога на Украину.

28 апреля Бутягин был освобожден из польской тюрьмы в рамках обмена с Белоруссией. Как уточняло агентство «Белта» со ссылкой на КГБ Белоруссии, граждане РФ, Белоруссии и стран СНГ, в рамках обмена на белорусско-польской границе возвращены на Родину по формуле «пять на пять».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала процесс против ученого политическим, а решение польского суда безосновательным с юридической точки зрения.

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, подчеркнул, что Бутягин занимался раскопками в Крыму еще с советских времен, и эти работы всегда проходили по договоренности с официальными властями. Арест археолога и суд над ним лишний раз показал, с кем Россия имеет дело.

После освобождения российского археолога Александра Бутягина пресс-служба Эрмитажа сообщила, что по возвращению в Санкт-Петербург он продолжит научную и просветительскую работу.

