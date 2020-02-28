Крымстат уточнил причины высоких цен в Севастополе

Причина высоких цен на продукты питания и непродовольственные товары в Севастополе – значительные транспортные расходы, а также высокая доля городского населения в регионе, выше, чем в России в целом. Об этом на пресс-конференции в Севастополе заявила заместитель руководителя Крымстата Елена Дацюк.

Доля городского населения в Севастополе около 90%. У горожан нет возможности потреблять продукты, выращенных на личных подсобных хозяйствах. Доля продовольственных товаров (в общем объеме потребления) в Севастополе более 50%, в целом по России – 37%, — цитирует Елену Дацюк РИА Новости Крым .

Специалист пояснила, что в других регионах России многие жители обеспечивают себя продуктами, выращенными на своих дачах. А значит, могут меньше тратить денег в магазинах и на рынках.

Таким образом, по сравнению с другими регионами Севастополь более уязвим для продовольственной инфляции. При сопоставимых ценах совокупная инфляция в Севастополе будет выше, — сказала она.

По словам заместителя руководителя Крымстата, значительную роль в ценообразовании в Севастополе играет его месторасположение. Севастополь фактически находится в транспортном тупике.

В Крыму нет особых объемов потребления, чтобы вывозить на континент. У нас транспортные расходы увеличиваются за счет того, что грузовики в одну сторону едут груженые, а обратно – полупустые, — отметила Дацюк.

Значительней всего за прошлый год в Севастополе выросли цены на соки – почти 15%, макароны и крупу – 8,5%, молоко и молокопродукты – 8,4%, масло, фрукты – 6,7-7,6%, рыбу, морепродукты, колбасные изделия – 4-4,3%. При этом снизились цены на сахар – более чем на 26%, картофель – почти 12%, яйца – 10%, мясо и птицу – более 3%.

Однако, на инфляцию значительнее повлиял рост цен на различные услуги, которые показали рост 7,3%. Более чем на 10% подорожали билеты в театр и кино, на 9,5% — услуги связи, бытовые и транспортные услуги – рост почти 9%.