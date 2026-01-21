Прямо сейчас:
Крымстат в январе-феврале намерен изучить доходы в домашних хозяйствах региона

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 12:04 21.01.2026

В январе – феврале этого года Крымстат проводит ежегодное Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах (ВНДН).

В период наблюдения будут опрошены 744 домашних хозяйств Республики Крым.

Опрос проводят специально уполномоченные сотрудники Крымстата — интервьюеры, которые в обязательном порядке предъявят служебное удостоверение и паспорт.

Интервьюеры Крымстата поинтересуются в домашних хозяйствах из чего складываются их доходы, какие источники средств к существованию имеются, в частности размерами доходов от работы по найму, самостоятельной занятости (включая личные подсобные хозяйства), видами и размерами назначенных пенсий и социальных пособий, наличием доходов от собственности, о выплаченных налогах и налоговых льготах, суммами обязательных платежей и другими вопросами.

Все данные, полученные в результате опроса, в обязательном порядке признаются конфиденциальными, будут обезличены, не подлежат распространению и будут использованы только в целях формирования официальной статистической информации.

источник: по информации Крымстата

