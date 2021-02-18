«Крымтроллейбус» запускает акцию «Народный контролер»

ГУП РК «Крымтроллейбус» (под эгидой минтранса Республики) дает старт акции «Народный контролер», которая призвана повысить финансовую дисциплину водителей. Смысл акции прост: в течение 10 дней любой пассажир при оплате проезда за наличный расчет на транспорте «Крымтроллейбуса», не получивший на руки бумажный билет, может побороться за ценный подарок.

С 18 февраля нами принято решение запустить акцию «Народный контролёр». К сожалению, до сих пор имеются факты, когда водитель не выдаёт билет пассажиру при оплате проезда наличными средствами. Мы хотим изменить эту ситуацию и просим наших активных и неравнодушных граждан принять участие в данной акции, — рассказал первый заместитель генерального директора «Крымтроллейбуса» Вячеслав Мартынов.

В рамках акции «Народный контролёр» пассажиры, которые оплатили проезд наличными деньгами, но не получили билет от водителя или кондуктора, могут с помощью WhatsApp –приёмной по номеру телефона: +7 (978) 140 – 02 -49 или при помощи QR кода, размещенного в салоне транспортного средства, сообщить об этом нарушении.

Все участники акции, которые направят информацию о неполучении бумажного билета при оплате наличными деньгами, могут бесплатно посетить музей электротранспорта в Симферополе, находящийся на территории троллейбусного парка по адресу ул. Киевская №78 и прослушать экскурсию. По итогам акции самые активные её участники получат 3 ценных приза.

Акция будет проходить в пробном режиме до 28 февраля и по итогам мы продумаем механизм ее внедрения на постоянной основе, — добавил Мартынов.

Он напомнил, что (в отличие от пассажиров, оплативших свой проезд картой, где факт поездки фиксируется автоматически) при оплате наличными деньгами, бумажный билет в первую очередь является страховкой на случай ДТП, а также доказательством того, что пассажир оплатил свой проезд.