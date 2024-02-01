«Крымтроллейбус» приступил к обслуживанию автобусного маршрута «Стефановка – Симферополь»

Автобусы вышли на маршрут 1 февраля.
По поручению Главы РК Сергея Аксёнова и по многочисленным обращениям граждан, с 1 февраля 2024 года ГУП РК «Крымтроллейбус» приступил к обслуживанию нового автобусного маршрута № 561-03 «Стефановка – Симферополь». Длина полного оборотного рейса составляет 268 километров.
Сегодня ГУП РК «Крымтроллейбус» обслуживает порядка 312 маршрутов. Все автобусы предприятия работают на экологически чистом топливе, а также оборудованы системами кондиционирования и отопления, терминалами безналичной оплаты проезда, камерами видеонаблюдения, спутниковой навигацией ГЛОНАСС и многими другими устройствами, которые гарантируют комфорт и безопасность наших пассажиров, — рассказали в минтрансе РК.
Остановочные пункты по пути следования маршрута № 561-03 «Стефановка – Симферополь»:
- Симферополь АС-1;
- Симферополь АС-2;
- поворот Октябрьское;
- Красногвардейское АС;
- поворот Краснодольное;
- с. Рубиновка;
- с. Советское;
- пгт. Азовское;
- с. Табачное;
- с. Светлое;
- с. Бородино;
- с. Просторное;
- с. Славянское;
- с. Апрелевка;
- с. Антоновка;
- с. Стефановка.
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