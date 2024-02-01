«Крымтроллейбус» приступил к обслуживанию автобусного маршрута «Стефановка – Симферополь»

Автобусы вышли на маршрут 1 февраля.

По поручению Главы РК Сергея Аксёнова и по многочисленным обращениям граждан, с 1 февраля 2024 года ГУП РК «Крымтроллейбус» приступил к обслуживанию нового автобусного маршрута № 561-03 «Стефановка – Симферополь». Длина полного оборотного рейса составляет 268 километров.

Сегодня ГУП РК «Крымтроллейбус» обслуживает порядка 312 маршрутов. Все автобусы предприятия работают на экологически чистом топливе, а также оборудованы системами кондиционирования и отопления, терминалами безналичной оплаты проезда, камерами видеонаблюдения, спутниковой навигацией ГЛОНАСС и многими другими устройствами, которые гарантируют комфорт и безопасность наших пассажиров, — рассказали в минтрансе РК.

Остановочные пункты по пути следования маршрута № 561-03 «Стефановка – Симферополь»:

Симферополь АС-1;

Симферополь АС-2;

поворот Октябрьское;

Красногвардейское АС;

поворот Краснодольное;

с. Рубиновка;

с. Советское;

пгт. Азовское;

с. Табачное;

с. Светлое;

с. Бородино;

с. Просторное;

с. Славянское;

с. Апрелевка;

с. Антоновка;

с. Стефановка.