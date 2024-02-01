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«троллейбус» приступил к обслуживанию автобусного маршрута «Стефановка – Симферополь»
Фото: минтранс РК

«Крымтроллейбус» приступил к обслуживанию автобусного маршрута «Стефановка – Симферополь»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Транспорт Крыма 21:27 01.02.2024

Автобусы вышли на маршрут 1 февраля.

По поручению Главы РК Сергея Аксёнова и по многочисленным обращениям граждан, с 1 февраля 2024 года ГУП РК «Крымтроллейбус» приступил к обслуживанию нового автобусного маршрута № 561-03 «Стефановка – Симферополь». Длина полного оборотного рейса составляет 268 километров.

Сегодня ГУП РК «Крымтроллейбус» обслуживает порядка 312 маршрутов. Все автобусы предприятия работают на экологически чистом топливе, а также оборудованы системами кондиционирования и отопления, терминалами безналичной оплаты проезда, камерами видеонаблюдения, спутниковой навигацией ГЛОНАСС и многими другими устройствами, которые гарантируют комфорт и безопасность наших пассажиров, — рассказали в минтрансе РК.

Остановочные пункты по пути следования маршрута № 561-03 «Стефановка – Симферополь»:

  • Симферополь АС-1;
  • Симферополь АС-2;
  • поворот Октябрьское;
  • Красногвардейское АС;
  • поворот Краснодольное;
  • с. Рубиновка;
  • с. Советское;
  • пгт. Азовское;
  • с. Табачное;
  • с. Светлое;
  • с. Бородино;
  • с. Просторное;
  • с. Славянское;
  • с. Апрелевка;
  • с. Антоновка;
  • с. Стефановка.
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