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«Крымтроллейбус» приступил к обслуживанию автобусных маршрутов в Черноморском районе
Фото: минтранс РК

«Крымтроллейбус» приступил к обслуживанию автобусных маршрутов в Черноморском районе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Транспорт Крыма 13:08 01.06.2023

В рамках исполнения поручения Главы РК и согласно программе по обновлению общественного транспорта с 1 июня на автобусные маршруты Черноморского района вышли новые автобусы редприятия «Крымтроллейбус».

С сегодняшнего дня на 4 маршрутах в самом поселке городского типа Черноморское, а также на 4 маршрутах Черноморского района работают абсолютно новые, безопасные и комфортабельные автобусы нашего предприятия, которые соответствуют всем современным требованиями в пассажирских перевозках. Это уже 16 участок автоколонны нашего предприятия который открыт на территории Республики Крым, — отметил генеральный директор ГУП РК «Крымтроллейбус» Олег Билычук.

Автобусы отечественного производства, которые задействованы в перевозке пассажиров по Черноморскому району работают на экологически чистом топливе, оборудованы системами видеонаблюдения, спутниковой навигацией ГЛОНАСС, кондиционером, пандусом и имеют место для перевозки пассажиров из маломобильных групп населения.

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С расписанием движения по данным маршрутам можно ознакомится на официальном сайте ГУП РК «Крымтроллейбус».

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