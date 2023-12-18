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«троллейбус» запускает новый автобусный маршрут «Молодежное-5 — ул. Гагарина (ж/д вокзал)»
Фото: минтранс РК

«Крымтроллейбус» запускает новый автобусный маршрут «Молодежное-5 — ул. Гагарина (ж/д вокзал)»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Транспорт Крыма 20:57 18.12.2023

Министерство транспорта РК сообщает, что по многочисленным обращениям граждан проживающих в массиве Молодежное-5 Симферопольского района, с 19 декабря ГУП РК «Крымтроллейбус» приступает к обслуживанию нового автобусного маршрута №559-23 «Молодежное-5 — ул. Гагарина (ж/д вокзал)».

Все автобусы предприятия работают на экологически чистом топливе, а также оборудованы системами кондиционирования и отопления, терминалами безналичной оплаты проезда, камерами видеонаблюдения, спутниковой навигацией ГЛОНАСС и многими другими устройствами, которые гарантируют комфорт и безопасность наших пассажиров, — отметили в республиканском минтрансе.

Напоминаем, что в случае возникновения вопросов по обслуживанию маршрутов ГУП РК «Крымтроллейбус», следует обращаться по номеру телефона горячей линии предприятия: +7 (978) 838-54-32 (звонки на номер горячей линии принимаются c 6:00 до 22:00).

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