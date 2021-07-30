Крыму грозит дефицит топлива: белизский офшор атакует компанию «ТЭС» — крупнейшая сеть АЗС может прекратить работу

Одна из крупнейших сетей АЗС в Крыму, работающая под брендом «ТЭС», сообщает Крымское информационное агентство, может в скором времени прекратить свою деятельность, а более двух тысяч сотрудников останутся без средств к существованию. Причина — иск со стороны офшорной белизской компании INTEGRITY LOGISTIC LTD, которой украинский банк уступил кредитные обязательства компании.

Поводом для беспокойства стало решение, вынесенное 1 июля 2021 года арбитражным судом Московского округа, который отказал в кассационной жалобе Группе компаний «ТЭС» на определение арбитражного суда Москвы по непризнанию решения Хозяйственного суда Киева по её кредитным обязательствам перед ПАО «ОТП БАНК Украины». 25-го августа состоится очередное судебное заседание, на котором решится судьба компании и ее сотрудников.

На протяжении нескольких лет «Группа компаний «ТЭС», ведет борьбу против рейдерского захвата.

История началась в 2011 году, когда Крым был украинским. Тогда Группа компании «ТЭС» у банка ПАО «ОТП БАНК Украины» по кредитным договорам взяла 39 млн. гривен и 3 млн. долларов США на реконструкцию керченского порта, который сейчас является государственной собственностью Российской Федерации.

В марте 2014 года, когда Республика Крым и г. Севастополь перешли под юрисдикцию Российской Федерации, 1/3 общей суммы кредита Группой компаний «ТЭС» была уже выплачена. «ТЭС» и дальше бы выполнял свои обязательства перед ПАО «ОТП БАНК Украины», но банк прекратил свою хозяйственную деятельность на территории крымского полуострова.

Впоследствии, ПАО «ОТП БАНК Украины», в лице вице-президента банка, мошенническими действиями с нарушениями законов Украины продал этот долг украинской компании «Евросвет». Когда этот долг вернулся обратно в банк, банк вновь незаконно перепродал его офшорной компании INTEGRITY LOGISTIC LTD. Кстати, по этому вопросу в Украине было возбуждено уголовное дело против непосредственно вице-президента данного банка.

В 2017 году офшорная белизская компания в Арбитражном суде Республике Крым заявила судебные иски к Группе компаний «ТЭС» на сумму 436 млн. рублей. Первоначально судебный иск был удовлетворён в полном объёме. Затем, после обжалования судебного постановления в судах высшей инстанции, дело было отправлено на пересмотр.

В тоже время, по инициативе и с активным участием, во всех инстанциях (включая Верховный суд Украины) представителей офшорной компании, дело рассматривалось в Хозяйственном суде г. Киева, который в августе 2018 года признал недействительным переуступку прав по кредитным обязательствам Группы компаний «ТЭС» ПАО «ОТП БАНК Украины».

В 2019 году в Арбитражном суде Республики Крым дело было рассмотрено по второму кругу, вновь в пользу Группы компаний «ТЭС».

В июле 2020 года Арбитражный суд Центрального округа РФ отменил все ранее принятые судебные решения и отправил дело на новое рассмотрение — все заново, уже по третьему кругу.

Теперь, офшорная компания решила зайти, с другой стороны, и подала исковое заявление в Арбитражный суд города Москвы о непризнании решения Хозяйственного суда Киева в отношении кредитных обязательств Группы компаний ТЭС перед ПАО «ОТП БАНК Украины» на территории России.

В итоге судебное постановление было вынесено 16 февраля 2021 года в пользу белизской оффшорной компании. Группа компаний «ТЭС» вновь обжаловала это определение в арбитражном суде Московского округа.

Моя дочь, Любовь Сергеевна, как одна из учредителей компании, уже давно полностью погасила всю задолженность банку, — рассказал руководитель компании «ТЭС» Сергей Бейм. — Казалось бы, обязательства полностью погашены, решение вынесено. Но не тут-то было, группа мошенников продолжает нас терроризировать. Теперь аппетиты белизского офшора выросли более чем в два раза, и достигли уже 938 млн рублей. И я считаю, что суд Москвы не имеет право вмешиваться в хозяйственную деятельность украинских периодов «ТЭС», потому что «ТЭС» брал кредит у «ОТП БАНКА» в Украине. И оппоненты не имеют право судится с нами на территории России, а должны судится с «Банком ОТП» в Украине». Также хочется отметить, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело по признакам мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), основанием которого явилась попытка перевода долга с использованием подложных документов в пользу INTEGRITY LOGISTIC LTD. По данным МРУ «Росфинмониторинг» по Республике Крым и городу Севастополю, заявленным на судебном заседании 18 января 2021 года, в действиях белизской офшорной компании «имеются признаки недобросовестного поведения.

Теперь белизский офшор выбрал новую тактику, и через средства массовой информации порочит репутацию компании «ТЭС» и ее учредителей.

В следующем году компании «ТЭС» будет тридцать лет. И все эти годы мы развиваемся вместе с Крымом, платим налоги, обеспечиваем рабочие места. Деньги, взятые тогда в кредит, мы потратили на реконструкцию керченского порта, который, кстати, является государственной собственностью РФ и сейчас находится под санкциями, — заявил руководитель компании «ТЭС» Сергей Бейм. — Мы будем противодействовать рейдерским действиям иностранного офшора в отношении крупнейшей региональной сети АЗС в Крыму, как в Верховном Суде, так и в арбитражном суде Московского округа Российской Федерации, параллельно обращаясь за защитой в органы государственной власти. В настоящее время ситуация складывается критическая, мы надеемся на поддержку властей в сохранении топливной инфраструктуры стратегически важного для крымского региона. К сожалению, пока, мы не можем получить действенную защиту наших законных прав.

Хотелось бы отметить, что рейдерские действия иностранного офшора в отношении крупнейшей крымской сети АЗС могут привести к возникновению дефицита топлива в Крыму, многокилометровым очередям к заправкам и как следствие к окончательному срыву курортного сезона. Федеральным властям придется вновь принимать срочные меры по стабилизации ситуации в преддверии и так непростых выборов в Государственную думу.

В свою очередь Сергей Бейм отметил, что не понимает, почему московские суды не поддерживают отечественный бизнес, ведь если его компания всё-таки выплатит миллиардный долг, то следующие три года будет работать в убыток, и не сможет платить налог на прибыль. Пострадают не только работники компании и их семьи, но и крымские спортсмены и юные дарования полуострова.

«ТЭС» многие десятилетия поддерживает крымских спортсменов на различных соревнованиях, будь то международные или региональные. Это каратэ и велосипедисты, яхтенные регаты и автомобильный спорт, и наконец аэростаты и парапланеризм. Компания регулярно помогает одарённым детям, чтобы те смогли раскрыть свой потенциал, а также семьям, оказавшимся в трудном положении.

В Группе компаний «ТЭС» подчеркивают: на сегодняшний день данная ситуация пока никак не отражается на крымских автомобилистах и гостях полуострова. Однако если «ТЭС» всё-таки проиграет все судебные тяжбы, не исключено, что это скажется и на конечном потребителе.

СПРАВКА:

Компания «ТЭС» 29 лет плодотворно работает на территории крымского полуострова. В настоящее время автозаправочные комплексы и топливные базы Группы компании «ТЭС» обеспечивают до трети потребления автомобильного топлива в Республике Крым и г. Севастополь.

Группа компаний «ТЭС» включает в себя 76 АЗС и 2 АГЗС. Кроме того, есть парк собственных бензовозов и нефтебаз; портовый терминал по перевалке и хранению сжиженного газа и нефтепродуктов, а также предприятие по производству ёмкостей и резервуаров для нефтегазовой и химической продукции, сеть кафе быстрого обслуживания. Сеть АЗС «ТЭС» является второй по величине в Крыму. Она обеспечивает до 28% потребностей в АИ-92, и до 26,18% в АИ-95.

Источник: Крымское информационное агентство