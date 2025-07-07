Крыму обещают аномальную жару

Предстоящая неделя на полуострове обещает быть очень жаркой, температурные значения будут стремиться к прошлогодним аномалиям. Осадки, которые прогнозируются к четвергу, будут скудными. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
В понедельник малооблачно и ясно, днем воздух прогреется до +31…+36. Во вторник поток жары будет усиливаться, нагнетать зной, ночью все те же +15…+20, а днем уже +33…+38″, – рассказал эксперт.
В среду температурный режим достигнет своего максимума: ночью на побережье до +25, а днем воздух раскалится до +35…+40. По данным Тишковца, возможен повтор рекорда 2024 года, когда в крымской столице столбики термометров показывали + 38,4 градуса.
По его словам, ближе к четвергу наступит некий термодинамический баланс, усилится циклоническое воздействие с запада.
С четверга ночью +18…+23, днем +32…+37, с освежающими грозовыми дождями. Ну и под финал недели: +18…+23 в сумерках, в дневные часы +30…+35, местами +32…+37. Жара немного спадет, но все равно это больше, чем должно быть по климатической норме, – добавил Тишковец.
При этом, он отметил, что затяжных дождей в Крыму пока не предвидится. Осадки, которые выпадут во второй половине недели, будут локальными и мозаичными.
Лето на просторах Русской равнины после провальной двухнедельной ямы основательно и бесповоротно будет прочно стоять на ногах, – заверил эксперт.
Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности на период с 4 по 8 июля.
Как рассказала РИА Новости Крым замдиректора Научно-исследовательского института сельского хозяйства РК по научной работе, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Радченко, такой почвенной засухи как сейчас, в Крыму не было 50 лет.
источник: РИА Новости Крым
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