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Крыму обещают аномальную жару
фото: © РИА Новости . Наталья Селиверстова

Крыму обещают аномальную жару

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 13:47 07.07.2025

Предстоящая неделя на полуострове обещает быть очень жаркой, температурные значения будут стремиться к прошлогодним аномалиям. Осадки, которые прогнозируются к четвергу, будут скудными. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

В понедельник малооблачно и ясно, днем воздух прогреется до +31…+36. Во вторник поток жары будет усиливаться, нагнетать зной, ночью все те же +15…+20, а днем уже +33…+38″, – рассказал эксперт.

В среду температурный режим достигнет своего максимума: ночью на побережье до +25, а днем воздух раскалится до +35…+40. По данным Тишковца, возможен повтор рекорда 2024 года, когда в крымской столице столбики термометров показывали + 38,4 градуса.

По его словам, ближе к четвергу наступит некий термодинамический баланс, усилится циклоническое воздействие с запада.

С четверга ночью +18…+23, днем +32…+37, с освежающими грозовыми дождями. Ну и под финал недели: +18…+23 в сумерках, в дневные часы +30…+35, местами +32…+37. Жара немного спадет, но все равно это больше, чем должно быть по климатической норме, – добавил Тишковец.

При этом, он отметил, что затяжных дождей в Крыму пока не предвидится. Осадки, которые выпадут во второй половине недели, будут локальными и мозаичными.

Лето на просторах Русской равнины после провальной двухнедельной ямы основательно и бесповоротно будет прочно стоять на ногах, – заверил эксперт.

Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности на период с 4 по 8 июля.

Узнайте больше:  Крымский полуостров: погода 2 июля

Как рассказала РИА Новости Крым замдиректора Научно-исследовательского института сельского хозяйства РК по научной работе, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Радченко, такой почвенной засухи как сейчас, в Крыму не было 50 лет.

источник: РИА Новости Крым 

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