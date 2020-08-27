Кто бы сомневался: Украина возмущена тем, что Владимир Путин приехал в Крым

Украина выразила протест в связи с визитом в Крым и Севастополь президента РФ Владимира Путина, передав соответствующую ноту в МИД России.
Украина выразила решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом президента РФ Путина в Крым и город Севастополь, который начался 27 августа, — говорится в заявлении украинского МИД.
МИД Украины, отмечает
Владимир Путин 27 августа, находясь в Крыму, дал разрешение на открытие автомобильного движения на построенных участках трассы «Таврида», проехав по одному из них за рулем — здесь и здесь подробности визита главы государства на полуостров.
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