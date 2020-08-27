Кто бы сомневался: Украина возмущена тем, что Владимир Путин приехал в Крым

Украина выразила протест в связи с визитом в Крым и Севастополь президента РФ Владимира Путина, передав соответствующую ноту в МИД России.

Украина выразила решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом президента РФ Путина в Крым и город Севастополь, который начался 27 августа, — говорится в заявлении украинского МИД.

МИД Украины, отмечает ТАСС , рассматривает этот визит, как и все предыдущие поездки российских чиновников в Крым и Севастополь, «как грубое нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».

Владимир Путин 27 августа, находясь в Крыму, дал разрешение на открытие автомобильного движения на построенных участках трассы «Таврида», проехав по одному из них за рулем — здесь и здесь подробности визита главы государства на полуостров.