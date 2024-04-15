Кто чаще всего приобретает недвижимость в Крыму и Севастополе

По данным аналитиков Сбера, в Крыму и Севастополе 55% жилья приобретают жители других регионов. Из них 10% — это жители Москвы и Московской области, 6% — соседнего с полуостровом Краснодарского края.

За последний год среднестатистический портрет покупателя недвижимости с ипотекой выглядит так: женщина 41 года, в браке и с двумя детьми, ежемесячный доход – 74 тыс ₽, первоначальный взнос от 30 до 50% от общей стоимости жилья, около 3,8 млн. ₽ — кредитная поддержка банка.

Спрос россиян на недвижимость в Крыму и Севастополе продолжает расти. Это обусловлено как активным развитием инфраструктуры полуострова, так и увеличением предложения на рынке недвижимости. На полуострове, в том числе и с нашим проектным финансированием, возводят современные жилые комплексы, коттеджные поселки и апартаменты, которые привлекают покупателей со всей страны. Это и возможность улучшить с господдержкой жилищные условия своей семьи, и долгосрочная инвестиция в курортную недвижимость. В 2023 году семь из десяти ипотек мы оформляли по льготным программам с господдержкой. В этом году этот тренд остаётся заметным на рынке недвижимости Крыма. В том числе – за счёт расширения возможностей льготных программ. С марта комбинированием семейной и рыночной ипотеки можно получить займ в 2,5 раза больше установленного лимита, с 5 апреля возобновлен приём заявок на IT ипотеку, — цитирует пресс-служба управляющего Головным отделением Сбербанка в Крыму Андрей Подсвиров.

Также аналитики отмечают, что стоимость квадратного метра жилья на полуострове в среднем сегодня составляет 180 тыс. ₽ на первичном и 140 тыс. ₽ на вторичном рынке.

источник: пресс-служба Юго-Западного банка Сбербанка