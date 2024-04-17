Кто может гарантированно получить наследство в 2024 году, даже если его не будет в завещании

Закон, напоминают эксперты портала Юридические тонкости, гарантирует гражданам право распорядиться своим имуществом на случай смерти, составив завещание в пользу того, кого они хотят. Но, на деле, свобода завещания вовсе не такая полная, как может показаться на первый взгляд.

В том же законе предусмотрен перечень лиц, которые могут гарантированно получить наследство, даже если их не укажут в завещании. Разберем вопрос о том, кто входит в круг этих привилегированных наследников, применительно к текущему 2024 году.

1. Несовершеннолетние дети наследодателя

К таковым относятся дети как родные, так и усыновленные им при жизни. Ребенок получает право на обязательную долю в наследстве, если он не достиг 18-летия на дату смерти своего родителя (п. 31 ПП ВС РФ от 29 мая 2012 г. № 9).

То есть, даже если на следующий день после смерти отца или матери ребенку исполняется 18 лет, он все равно относится к числу обязательных наследников.

2. Нетрудоспособные родители, супруги и, опять-таки, дети наследодателя

Для этой категории родственников достаточно подтвердить лишь факт своей нетрудоспособности, чтобы получить обязательную долю в наследстве. Учитывая разъяснения Верховного суда РФ, к числу нетрудоспособных относятся граждане, которые на дату смерти наследодателя:

— являются инвалидами (любой группы, главное — чтобы была действующая справка бюро МСЭ),

— или достигли предпенсионного возраста: женщины — 55 лет, мужчины — 60 лет (Федеральный закон от 25 декабря 2018 г. N 495-ФЗ).

3. Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя

В эту категорию входят:

— родственники, которые причислены законом к одной из очередей наследования (братья, сестры, дедушки, бабушки, племянники и пр. См.: ст.ст. 1143 — 1145 ГК РФ).

Им достаточно доказать факт нахождения на иждивении покойного, чтобы получить свою долю в наследстве (для этого придется обратиться в суд — инструкция о том, как это сделать, с шаблоном искового заявления доступна подписчикам моего канала на платформе Boosty);

— а также все иные лица, которые не относятся к числу родственников, но они совместно проживали с наследодателем и находились на его иждивении не менее года до его смерти (как это подтвердить, рассказывается в той же инструкции).

Иждивенцы также должны быть нетрудоспособными на дату смерти наследодателя.

Все вышеперечисленные категории граждан в силу закона имеют право получить обязательную долю в наследстве, даже если оно было завещано другим лицам (ст. 1149 ГК РФ).

Размер такой доли составляет не менее половины от той, что полагалась бы обязательному наследнику в том случае, если бы завещания не было и он призывался к наследованию на общих основаниях.

источник: Юридические тонкости