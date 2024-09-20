Кто не успел... Лимит на выдачу IT-ипотеки почти исчерпан

Общий лимит на выдачу IT-ипотеки составляет 750 млрд рублей. По данным «Дом.РФ», он уже израсходован на 96%. Альфа-банк исчерпал лимит по IT-ипотеке на 98,3%, Банк «Дом.РФ» — на 97,6%, Сбер выбрал лимит на 97,5%, ВТБ — на 97%, Росбанк — на 99,2%.

Остаток лимита на выдачу IT-ипотеки — 30,3 млрд рублей. В мае этого года банки выдали по этой программе 6,74 тыс. кредитов на 63,67 млрд рублей. В июне IT-специалисты оформили 6,93 тыс. кредитов на сумму 66,06 млрд рублей. В августе, после ужесточения условий IT-ипотеки, по льготной программе было выдано всего 177 жилищных кредитов на сумму 1,76 млрд рублей.

В условиях жёсткой денежно-кредитной политики Центробанка на значительное увеличение лимитов по программе рассчитывать не приходится, считает Сергей Гордейко. Он полагает, что «Дом.РФ» может перераспределить оставшуюся квоту между кредитными организациями. Эксперт добавил, что в ближайшем будущем будут регулярно появляться новости об исчерпании лимитов по льготным ипотечным программам, поскольку компенсировать банкам разницу между льготной ставкой и текущей ключевой ставки — это очень дорого.

Напомним, 1 августа 2024 года условия IT-ипотеки изменили. По льготной программе больше нельзя купить жилье в Москве и Санкт-Петербурге. Максимальная ставка по программе составляет 6% годовых. Максимальный размер кредита — 9 млн рублей.

источник: ЦИАН