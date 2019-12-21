Кто не успел, тот опоздал. В Крыму завершается процесс легализации жилых самостроев

1 января 2020 года завершается срок действия постановления Совета министров Республики Крым N 252 от 12 мая 2015 года, которое во исполнение республиканского закона N 66 предусматривало легализацию самовольно построенных домов на незаконно занятых земельных участках. В основном, отмечает
Решены серьезные проблемы тех наших граждан, у которых до возвращения Крыма в состав России не было даже шансов на регистрацию собственности, — цитирует «РГ» председателя комитета Госсовета РК по имущественным и земельным отношениям Евгению Добрыню. — В первую очередь постановление касалось тех «полян протеста», где было возможно предоставление земли и развитие территорий как жилых кварталов. Речь не идет о сотнях или десятках тысячах воспользовавшихся этим порядком, но тысячи крымчан смогли зарегистрировать право собственности.
В оставшиеся дни 2019 года еще можно подать заявления в органы местного самоуправления о предоставлении земельных участков и признании самовольных построек жилыми домами. Для тех, кто это сделает, сама процедура оформления продолжится после 1 января 2020 года.
Не подавшие заявления крымчане будут обязаны снести самовольно возведенные строения за собственный счет.
Источник: