Кто отвечает за содержание и уборку нового симферопольского сквера у Дворца культуры профсоюзов

По информации начальника Департамента городского хозяйства администрации Симферополя Евгения Малярова, на сегодняшний день подрядной организацией выполнено благоустройство территории у Дворца культуры профсоюзов. Работы по объекту приняты заказчиком. Новый сквер принят в эксплуатацию, назначен ее балансодержатель – МБУК «Парки Столицы».

Сегодня силами МБУ «Город» в количестве 40 сотрудников и нескольких единиц техники, а также порядка 15 человек от подрядной организации, осуществляется полноценная уборка сквера. На территории выполняется покос травы и газонов, помывка плитки, собирается случайный мусор и очищаются урны, подметаются пешеходные дорожки, — рассказал Маляров.

По его словам, пока территория находилась на стадии приемки и выполнения работ по устранению замечаний, вандальными действиями в сквере повреждены несколько элементов уличной мебели, а также разрисован ряд объектов.

Сотрудники «Города» очищают роллердром и сквер от множественных граффити и ремонтируют сломанные скамейки. В парке установлено видеонаблюдение, вандалов будем отслеживать по материалам записей с видеокамер, которые в последующем передадим в правоохранительные органы для привлечения нарушителей к ответственности в соответствии с действующим законодательством, — сообщили в администрации Симферополя.

Фото: администрация Симферополя.