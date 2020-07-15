Кто поможет выбрать самые выгодные и недорогие билеты на самолет в Крым

В условиях все еще закрытых для россиян зарубежных курортов Крым постепенно становится «отпускным направлением номер один» авиаперелетов этого лета. Уже 5 июля аэропорт Симферополя принял и отправил (за сутки) две сотни рейсов. С того дня счет так и ведется на сотни рейсов тысячи пассажиров. Всего же воздушные ворота Крыма принимают самолеты 16 авиакомпаний из почти 60 городов России. Несмотря на такую обширную географию самый популярный маршрут – «Москва – Симферополь». Вот и поднят «вопрос вопросов» этого лета: как приобрести с наибольшей выгодой и по наименьшей цене билеты на самолет в Крым.

Кто поможет разобраться с ценой и ее составляющими (страховка, багаж и т.д.), поможет не переплатить при онлайн-покупке авиабилетов на Юг? Москва Крым авиабилеты постоянно меняются в цене, зависят от многих факторов и далеко не всегда ранняя бронь – гарантия минимальных затрат на перелет из столицы в Симферополь. Помощь ищите в Интернете. Сервис Skyvanga позволит не просто найти самые дешевые авиабилеты на заданные даты, но и спрогнозирует время самой удачной покупки. Обратите внимание на максимально прозрачную и точную информацию. На сайте предлагается самый дешевый билет (цена, авиакомпания, направление, дата), дается прогноз (по числам) самой минимальной цены, графически показаны ценовые колебания авиабилетов интересующего вас рейса.

Нас интересует Крым. Несмотря на заверения минкурортов Республики о 25-ти процентном падении цен на перелеты в Симферополь, скажем прямо, «билеты кусаются». Объяснение простое, и мы его уже называли: Крым в июле – самое популярное направление отдыха россиян. Skyvanga прогнозирует незначительное снижение цен на авиабилеты в августе и значительное – в сентябре.

А пока нужно следить за краткосрочными прогнозами. После 18 июля, например, ожидается только рост цен. Законы рынка… Обратите внимание на дельный совет от умного сервиса: покупать билет на самолет в Крым в ближайшие 2 дня. Остается только выбрать опцию «купить», чтобы оформить онлайн-бронь на рейс до Симферополя.

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