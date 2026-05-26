Кто станет новым севастопольским «Золотым Витязем»? Кинофорум в Городе-Герое

В Севастополе 22-31 мая проходит юбилейный, 35-й Международный кинофорум «Золотой витязь». В программе запланированы показы более 200 конкурсных художественных, документальных, анимационных, студенческих и детских фильмов из 26 стран.

Дорогие друзья! Приветствую вас на 35-м международном кинофоруме «Золотой Витязь», который вновь проходит в легендарном городе-герое Севастополе. На протяжении многих лет ваш форум объединяет своими благородными целями талантливых режиссеров, артистов, музыкантов, деятелей культуры из России и зарубежных стран. Привлекая заинтересованное внимание знатоков и любителей киноискусства, он по праву славится богатой палитрой представленных творческих работ и особой, вдохновляющей атмосферой, служит продвижению в обществе непреходящих духовно-нравственных, семейных ценностей, традиций патриотизма и гражданственности, — написал в своей телеграмме президент России Владимир Путин.

А святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил, что участники форума стараются донести до современников непреходящие истины о добре и милосердии, о верности и чести, о любви к Отечеству и ближнему.

Главой игрового жюри в этом году стал знаменитый югославский кинорежиссер Эмир Кустурица. Правда, работает он дистанционно, из Сербии, где приступил к созданию нового фильма по роману Валентина Распутина «Последний срок». А в Севастополе на красной дорожке зрители встречали других звезд кино.

Имена победителей объявят в последний день форума, 30 мая, но один лауреат уже известен. Золотую медаль имени Юрия Левитана за выдающийся вклад в тележурналистику получил военный корреспондент, директор государственной телерадиокомпании «Таврида» Михаил Андроник.

Из более чем 500 заявленных картин в конкурсную программу вошли 126. География участников: Россия, Белоруссия, Болгария, Иран, Германия, Казахстан, Киргизия, Приднестровье, США, Сербия, Босния и Герцеговина, Узбекистан, Польша, Индонезия, Италия и Тайвань. Картины представлены в семи номинациях: «Игровые полнометражные фильмы», «Игровые короткометражные фильмы», «Фильмы для детей и подростков», «Документальные полнометражные фильмы», «Документальные короткометражные фильмы», «Дебютные и студенческие фильмы», «Анимационные фильмы».

Еще несколько отечественных кинолент вошли в ретроспективную программу. Среди них — «Иваново детство» Андрея Тарковского и «Военно-полевой роман» Петра Тодоровского. Кроме того, заявлены три фильма в честь юбилеев известных людей: к 100-летию народного артиста РСФСР Владимира Заманского — военная драма «Проверка на дорогах», к 90-летию поэта Николая Рубцова — документальный проект «Николай Рубцов. Дорога», к 80-летию Владимира Гостюхина — военная драма «Восхождение».

Посмотреть фестивальные фильмы можно в кинотеатрах «Москва» (пр. Генерала Острякова, 70), «Победа» (ул. Большая Морская, 13), «Севастополь» (ул. Героев Севастополя, 56а), «Моряк» (ул. Леваневского, 27), «Одиссей» в музейно-храмовом комплексе «Новый Херсонес» (ул. Древняя, 3 или ул. Ерошенко, 21). Все сеансы бесплатные.

источник: «Парламентская газета»

