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Кто такой гастроэнтеролог и чем он занимается?
фото: pikist.com

Кто такой гастроэнтеролог и чем он занимается?

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 14:29 24.05.2024

Когда нужно посетить специалиста?

Клиника https://junona-nsk.ru/services/gastrojenterolog/ рекомендует приходить обследование гастроэнтеролога при:

  • Боли или дискомфорте в области живота.
  • Отрыжка или изжога после приема пищи.
  • Нарушения стула: запоры, поносы.
  • Вздутие, газообразование.
  • Тошнота, рвота.
  • Снижение аппетита, потеря веса.
  • Кровь в кале, черные каловые массы.
  • Усталость,слабость.
  • Повышенная чувствительность к пище.
  • Изменения в запахе, цвете мочи, кала.

Самые частые заболевания ЖКТ

Заболеваний существует множество, но самые частые – это:

  • Гастрит – воспаление слизистой оболочки желудка.
  • Язвенная болезнь – образование язв на слизистой желудка или двенадцатиперстной кишке.
  • Колит – воспаление толстой кишки.
  • Панкреатит – воспаление поджелудочной железы.
  • Желчнокаменная болезнь -– образование камней в желчном пузыре.
  • Рефлюкс-эзофагит – поражение пищевода кислотой из желудка.

Большая часть болезней лечится медикаментозно. Назначаются антациды, антиферментные, противорефлюксные, противовоспалительные препараты. В случае запущенности болезней или, например, при наличии крупных камней в желчном, необходимо хирургическое вмешательства.

Как проходит осмотр

На прием к гастроэнтерологу можно прийти без предварительной подготовки. Врач проводит осмотр, оценивает симптомы  проводит пальпацию живота. Для уточнения диагноза могут потребоваться различные исследования: УЗИ брюшной полости, ФГДС, колоноскопия, а также анализы крови, кала.

Если чувствуете боль, тяжесть, в животе, тошноту, слабость, не бойтесь обращаться к гастроэнтерологу. Большая часть болезней лечится медикаментозно. Чем раньше они будут обнаружены, тем быстрее будут вылечены.

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