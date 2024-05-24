Кто такой гастроэнтеролог и чем он занимается?

Гастроэнтеролог — это врач, который занимается диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний ЖКТ. Он специализируется на обнаружении и лечении широкого спектра заболеваний, включая гастриты, язвы, колиты, панкреатиты и другие.

Когда нужно посетить специалиста?

Клиника https://junona-nsk.ru/services/gastrojenterolog/ рекомендует приходить обследование гастроэнтеролога при:

Боли или дискомфорте в области живота.

Отрыжка или изжога после приема пищи.

Нарушения стула: запоры, поносы.

Вздутие, газообразование.

Тошнота, рвота.

Снижение аппетита, потеря веса.

Кровь в кале, черные каловые массы.

Усталость,слабость.

Повышенная чувствительность к пище.

Изменения в запахе, цвете мочи, кала.

Самые частые заболевания ЖКТ

Заболеваний существует множество, но самые частые – это:

Гастрит – воспаление слизистой оболочки желудка.

Язвенная болезнь – образование язв на слизистой желудка или двенадцатиперстной кишке.

Колит – воспаление толстой кишки.

Панкреатит – воспаление поджелудочной железы.

Желчнокаменная болезнь -– образование камней в желчном пузыре.

Рефлюкс-эзофагит – поражение пищевода кислотой из желудка.

Большая часть болезней лечится медикаментозно. Назначаются антациды, антиферментные, противорефлюксные, противовоспалительные препараты. В случае запущенности болезней или, например, при наличии крупных камней в желчном, необходимо хирургическое вмешательства.

Как проходит осмотр

На прием к гастроэнтерологу можно прийти без предварительной подготовки. Врач проводит осмотр, оценивает симптомы проводит пальпацию живота. Для уточнения диагноза могут потребоваться различные исследования: УЗИ брюшной полости, ФГДС, колоноскопия, а также анализы крови, кала.

Если чувствуете боль, тяжесть, в животе, тошноту, слабость, не бойтесь обращаться к гастроэнтерологу. Большая часть болезней лечится медикаментозно. Чем раньше они будут обнаружены, тем быстрее будут вылечены.