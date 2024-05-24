Кто такой гастроэнтеролог и чем он занимается?

Гастроэнтеролог — это врач, который занимается диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний ЖКТ. Он специализируется на обнаружении и лечении широкого спектра заболеваний, включая гастриты, язвы, колиты, панкреатиты и другие.
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Когда нужно посетить специалиста?
Клиника https://junona-nsk.ru/services/gastrojenterolog/ рекомендует приходить обследование гастроэнтеролога при:
- Боли или дискомфорте в области живота.
- Отрыжка или изжога после приема пищи.
- Нарушения стула: запоры, поносы.
- Вздутие, газообразование.
- Тошнота, рвота.
- Снижение аппетита, потеря веса.
- Кровь в кале, черные каловые массы.
- Усталость,слабость.
- Повышенная чувствительность к пище.
- Изменения в запахе, цвете мочи, кала.
Самые частые заболевания ЖКТ
Заболеваний существует множество, но самые частые – это:
- Гастрит – воспаление слизистой оболочки желудка.
- Язвенная болезнь – образование язв на слизистой желудка или двенадцатиперстной кишке.
- Колит – воспаление толстой кишки.
- Панкреатит – воспаление поджелудочной железы.
- Желчнокаменная болезнь -– образование камней в желчном пузыре.
- Рефлюкс-эзофагит – поражение пищевода кислотой из желудка.
Большая часть болезней лечится медикаментозно. Назначаются антациды, антиферментные, противорефлюксные, противовоспалительные препараты. В случае запущенности болезней или, например, при наличии крупных камней в желчном, необходимо хирургическое вмешательства.
Как проходит осмотр
На прием к гастроэнтерологу можно прийти без предварительной подготовки. Врач проводит осмотр, оценивает симптомы проводит пальпацию живота. Для уточнения диагноза могут потребоваться различные исследования: УЗИ брюшной полости, ФГДС, колоноскопия, а также анализы крови, кала.
Если чувствуете боль, тяжесть, в животе, тошноту, слабость, не бойтесь обращаться к гастроэнтерологу. Большая часть болезней лечится медикаментозно. Чем раньше они будут обнаружены, тем быстрее будут вылечены.
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