Кто-то теряет, кто-то находит: что важно сделать между браками — эксперты говорят

В первом полугодии 2024 года в России было зафиксировано 360 тыс. браков и 318 тыс. разводов. По различным данным, половина из тех, кто разводится, вступают в повторные зарегистрированные отношения. При этом важно помнить: нерешенные финансовые и правовые вопросы с экс-супругами могут существенно повлиять на новую семью. В Федеральной нотариальной палате рассказали, что стоит сделать после расторжения одного и перед заключением следующего брака, чтобы права и интересы всех участников «процесса» были учтены.

Разделяй и властвуй

В первую очередь, конечно, необходимо закрыть все имущественные и денежные вопросы с бывшим супругом. Хороший инструмент для этого — соглашение о разделе совместно нажитого имущества. Его можно оформить как перед разводом, так и после. В России количество таких соглашений в первом полугодии 2024-го выросло на 5% и превысило 11,8 тыс. В числе лидеров: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловская область. Если оценивать не абсолютные цифры, а динамику роста, то самое активное увеличение показали Карачаево-Черкесия (в 2,4 раза), Магаданская область (в 2,3 раза) и Камчатка (+71%).

Если у супругов не было брачного договора, то все, что они приобрели в браке, является совместной собственностью и при разводе делится пополам. Даже если пара при расставании все спокойно решила, договоренности лучше зафиксировать у нотариуса.

Представим ситуацию. Люди договорились, что на кого имущество записано, тому оно и остается. Например, дачу и машину получает мужчина, а квартиру — его экс-супруга. Проходит время, оба находят своих вторых половинок и идут с ними в ЗАГС. Женщина живет в оставшейся от первого брака квартире с новым супругом, он вкладывается в хороший ремонт, появляются дети… А через несколько лет на пороге появляются кредиторы бывшего мужа, который попал под процедуру банкротства. Квартира в таком случае может уйти в конкурсную массу, и после ее продажи женщина получит денежную компенсацию только за свою долю. Если бы недвижимость вовремя зафиксировали за ней в соглашении о разделе, такой неприятной ситуации могло не произойти.

Кроме того, если не изменить режим собственности на недвижимость и женщина решит ее продать, потребуется согласие бывшего. Ведь имущество только на словах принадлежит ей, а по закону оно все еще общее.

Частая ситуация в нотариальной практике: бывшие супруги делят недвижимость и один приобретает долю второго. Если покупать эту долю, находясь уже в следующем браке, потребуется согласие новой второй половинки. Деньги, которые вы на это тратите, считаются общими, да и имущество приобретается в совместную собственность. Отношения в таких «треугольниках» бывают разными. Бывшие и новые жены могут друг друга, мягко говоря, недолюбливать.

Реальный кейс: в Ленинградской области на консультации к нотариусу ходил мужчина по очереди то с бывшей, то с нынешней женой. Он хотел выкупить у экс-супруги долю в их общем имуществе. При этом деньги на покупку давала новая супруга. Мужчина попутно заключил с ней брачный договор, чтобы распределить имущество пропорционально затратам каждого. Таким образом доля первой жены по факту перешла не мужчине, а его второй супруге.

Бывает, что соглашения о разделе наоборот сближают женщин. Так, к московскому нотариусу обратились две бывшие жены одного и того же человека. Обе были сильно на него обижены. На этом фоне дамы подружились и вместе пришли за консультацией, как правильно разделить имущество с их общим бывшим мужем.

Битвы брачных договоров и завещаний

Удобный инструмент для решения имущественных вопросов внутри семьи — брачный договор. В первом полугодии россияне заключили более 50 тыс. брачных договоров, что сопоставимо с показателем за первое полугодие 2023 года. В топ-5 регионов по количеству таких документов вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край и Татарстан.

Часто люди, которые заключали брачный договор в первом браке, приходят за таким же документом и со следующими супругами. Не всегда, кстати, новый муж или жена знает, что у второй половины уже был штамп в паспорте. Нотариус соблюдает нотариальную тайну и просто так об этом не расскажет. Однако есть ситуации, когда приходится раскрывать карты.

Так, когда пара распределяет имущество брачным договором, нотариус обязательно проверяет его принадлежность сторонам. Если обнаружит, что имущество находится в общей совместной собственности бывших супругов, нотариус не станет удостоверять брачный договор. При этом он должен будет проинформировать заявителей о причинах отказа.

Такая история произошла, например, в Сургуте. Молодожены пришли заключать брачный договор, нотариус сделал запрос в ЗАГС и увидел, что у мужчины это повторный брак. Более того, квартира, которую он хотел с щедрым размахом передать жене, была куплена в период прошлых отношений. Раздела имущества с экс-супругой, конечно же, не было. Мужчина пожал плечами, его вторая половина неприятно удивилась.

Иногда негативный опыт в первом браке помогает упорядочить финансовые вопросы с новой спутницей или спутником жизни. Случай из Подмосковья: мужчина, который прошел сложный развод и раздел имущества, через несколько лет после этого решил жениться во второй раз. Чтобы исключить возможные споры в будущем, предложил девушке сразу заключить брачный договор. Она согласилась, но в процессе консультаций у нотариуса жених с невестой постоянно спорили из-за условий документа. В конце концов случилась большая ссора, марш Мендельсона для них так и не прозвучал. Зато спустя время этот же мужчина пришел с другой избранницей. Они без проблем обо всем договорились и заключили брачный договор. Поженились, построили крепкую семью с тремя детьми.

Важный момент, вне зависимости от наличия или отсутствия новых семей, — это урегулирование вопроса с алиментами на детей. Бывают ситуации, когда мужчина приходит в нотариальную контору сразу с несколькими экс-женами удостоверять алиментные соглашения на детей от этих браков. В Московской области мужчина привел к нотариусу сразу восемь бывших жен, с каждой из которых у него было по одному-двое общих детей. Примечательно, что женщины между собой хорошо общались, а кто был не знаком, познакомились в конторе при удостоверении алиментных соглашений.

Отдельно стоит сказать о теме с наследством. По общему правилу, бывшие жены и мужья не входят в список наследников. Также при разводе автоматически перестает действовать совместное завещание супругов. Однако классическое завещание, написанное на партнера, остается в силе даже после расторжения брака. Если, конечно, его не отменить или не написать новое завещание на другого человека, например, на нового супруга или супругу. При этом отметим, что при удостоверении завещания в принципе не обязательно указывать родственные или супружеские отношения, в тексте может быть просто имя.

Еще один нюанс касается пар, у которых не было брачного договора, а при разводе они не заключили соглашение о разделе. После смерти одного из таких бывших супругов второй может претендовать на долю в имуществе, которое приобреталось еще при их совместной жизни, но было записано на умершего. Так в жизни новой семьи наследодателя может появиться чужой для них человек.

Бывают довольно сложные и в то же время курьезные ситуации. Например, когда в первом браке в кредит покупается жилье, при втором замужестве женщина получает маткапитал и направляет его на частичное погашение этой ипотеки, а с третьим мужем задолженность уже полностью закрывается. В итоге люди пытаются определить, какой супруг какую долю в этой квартире заслуживает. Каждый считает свой вклад существенным и отношения приходится выяснять в суде.

Перед следующим походом в ЗАГС экс-супругам стоит решить и вопрос с общими долгами, чтобы это не влияло на имущественные отношения в новом браке. Также может быть полезно заключить соглашение о месте жительства и порядке воспитания общих детей. Новый брак одного из бывших супругов может всколыхнуть старые обиды и недомолвки. Иногда это выливается в то, что родитель, с которым ребенок живет, запрещает ему общаться с родителем, который вступил в повторный брак.

При этом стоит отметить, что сторонами такого «детского» соглашения могут быть только мама с папой. Новые супруги родителей, даже если они общаются и проводят много времени с ребенком своего избранника или избранницы, в таком документе не фигурируют.

Источник: сайт Федеральной нотариальной палаты