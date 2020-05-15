Кто точно не начнет работу с 18 мая в Крыму, а кому разрешат работать (и при каких условиях)

Озвучен список предприятий и индивидуальных предпринимателей, которым будет продлён запрет на осуществление деятельности в Крыму после 18 мая.

Речь идёт о следующих видах экономической деятельности. Деятельность по предоставлению мест для временного проживания, в том числе, детские лагеря, санатории, пансионаты, дома отдыха, палаточные лагеря, гостевые дома, базы отдыха, кемпинги, гостиницы, хостелы, за исключением предоставления мест для временного проживания гражданам, находящимся в служебных командировках, — рассказал премьер-министр РК Юрий Гоцанюк.

Также под запретом остается деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков, в том числе рестораны, бары, кафе быстрого обслуживания, кафетерии, предприятия общественного питания — столовые и буфеты, за исключением осуществления указанной деятельности на вынос, а также доставки заказов продуктов питания и напитков без посещения гражданами помещений таких предприятий.

Данные ограничения не распространяются на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организации, а также на организации, которые осуществляют данную деятельность на территории аэропортов, — уточнил Гоцанюк.

Не откроются в Крыму и кинотеатры.

Ограничения вводятся по деятельности в области демонстрации кинофильмов, в том числе деятельность по показу кинофильмов или видеороликов в кинотеатрах, на открытых площадках или прочих местах, предназначенных для просмотра фильмов, деятельность кинематографических клубов, — отметил глава Совмина Республики.

Коснутся ограничения, по словам председателя правительства Крыма, проката и аренды товаров для отдыха и спортивных товаров, в том числе прокат туристических судов, каноэ, парусных шлюпок, велосипедов, пляжных шезлонгов и зонтиков, другого спортивного инвентаря.

Закрытыми останутся и туристические агентства, прочие организации, предоставляющие услуги в сфере туризма.

Что еще «под запретом» в Крыму.

Деятельность по организации конференций и выставок. Ограничения в области образования, за исключением деятельности школ подготовки водителей автотранспортных средств, образовательных организаций с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций, обеспечив функционирование дошкольных групп, деятельность санаторно-курортных организаций, творческая деятельность в области искусства и организации развлечения, кроме деятельности в области художественного творчества, деятельность музеев, зоопарков, деятельность в области спорта, отдыха и развлечений, в том числе детские игровые комнаты, футбольные стадионы, стадионы для занятия лёгкой атлетикой, ледовые площадки, плавательные бассейны, боксёрские залы, поля для гольфа, тренажёрные и фитнесс-залы, батутные центры, деятельность различных аттракционов, включая механические и водные, игры, шоу, тематические выставки и площадки для пикников, — рассказал Юрий Гоцанюк.

Глава правительства отметил, что разрешаются занятия физической культурой и спортом на открытом воздухе. Одно «но»:

При этом занятия проводятся индивидуально, а при совместном занятии, не более двух человек с соблюдением дистанции от других граждан не менее пяти метров.

Не повезло бока соляриям, баням, фитнес-центрам.

Ограничения вводятся в деятельности физкультурно-оздоровительных мероприятий, в том числе, деятельность бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг, спа-комплексов, аквапарков, деятельность саун, соляриев, салонов для снижения веса и похудения, — сказал Гоцанюк.

Вводятся ограничения также на розничную торговлю непродовольственными товарами в помещениях, в том числе, в помещениях, находящихся в зданиях торговых центров и гипермаркетов площадью более 400 кв. метров. В помещениях площадью до 400 кв. метров такая деятельность разрешена.

Организации и индивидуальные предприниматели, которые с 18 мая возобновляют свою деятельность, обязаны соблюдать общеобязательные правила поведения, установленные Указом Главы Республики, обеспечить неукоснительное соблюдение требований и рекомендаций Роспотребнадзора, обязаны подать уведомление, предусмотренное Указом, — подытожил Юрий Гоцанюк.

По словам главы правительства Крыма, предприятиям и индивидуальным предпринимателям, которые осуществляли свою деятельность в режиме обычного времени в ранее разрешённых сферах, подавших уведомление до вступления в силу этих изменений, повторная подача уведомления не требуется.