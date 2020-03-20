Кто тут счастливчик? Самые везучие знаки зодиака по версии государственных лотерей

Ко дню астролога, который отмечается 20 марта, крупнейший распространитель государственных лотерей в России «Столото» подготовил рейтинг самых везучих знаков зодиака по итогам 2019 года.

В прошлом году 730 победителей обратились в лотерейный центр «Столото» за выигрышами свыше 500 000 рублей. Среди них больше всего Дев — 13% счастливчиков, а меньше всего Львов — 4%, — отмечают в пресс-службе «Столото».

Рейтинг выглядит следующим образом:

Девы — 13%;

Раки, Близнецы — 10%;

Козероги, Тельцы — 9%;

Стрельцы, Рыбы, Овны, Весы — 8%;

Водолеи — 7%;

Скорпионы — 6%;

Львы — 4%.

Самые крупные суммы в 2019 году выиграли:

500 000 000 рублей в «Русском лото» — Телец; Любовь Догорова, г. Санкт-Петербург 500 000 000 рублей в «Русском лото» — Телец; Оксана Мирошниченко, г. Екатеринбург 286 147 104 рублей в «Гослото «4 из 20» — Дева; Ольга Селиверстова, г. Москва

Но! Не только знак зодиака, а и дата рождения помогает участникам выигрывать в лотерею. Особенно часто такие случаи происходят в лотерее «Зодиак», где нужно отметить 4 числа, соответствующих дню, месяцу, году и знаку зодиака. Можно выбрать случайные числа, но большинство отмечает свои дни рождения. Памятную дату выбрали и супруги Вульвач из Подмосковья. В 315-м тираже государственной лотереи они выиграли 6 451 932 рубля.

Я считаю своего супруга везучим человеком. Поэтому, когда мы впервые решили купить билет лотереи «Зодиак», придумывать комбинацию не стали: отметили дату рождения мужа, даже знак зодиака тот же оставили — Стрелец. В итоге мы стали миллионерами, — рассказывает Елена Вульвач.

Благодаря лотерее семья решит наболевший жилищный вопрос — распрощается с ипотекой. А еще поможет 20-летней дочери получить образование мечты: девушка начала учиться в медицинском вузе, но на третьем курсе поняла, что ее призвание — режиссура.