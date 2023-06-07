Кто ты есть: риелторскую деятельность в РФ хотят лицензировать

В России, отмечают Известия, предлагают ввести лицензирование риелторских услуг, а также по аналогии с нотариусами создать специальный реестр, в котором такие специалисты будут зарегистрированы. Законопроект готовят к внесению в Госдуму. По мнению его авторов, новые нормы заставят посредников нести ответственность за оказание некачественных услуг, которая сегодня в законодательстве не прописана. Кроме того, это сделает более прозрачной работу рынка по продаже недвижимости в стране. Инициативу поддерживают в Федеральной нотариальной палате. Но эксперты считают, что новые нормы могут привести к удорожанию стоимости услуг риелторов.

Застряли в 90-х

Деятельность риелторов в России могут начать лицензировать. Соответствующий законопроект депутаты ЛДПР подготовили к внесению в Госдуму, рассказали «Известиям» во фракции.

Документ предполагает введение норм по законодательному регулированию сделок с недвижимостью, а также прописывает полномочия и обязанности тех, кто оказывает услуги в этой сфере. В частности, определяется, какие документы риелторы имеют право запрашивать, а также на каких условиях общаться с регистрационными и нотариальными органами от имени клиента.

Кроме того, депутаты предлагают ввести механизм страхования всех сделок с недвижимостью. Если выяснится, что в договоре была ложная информация, за проверку которой риелтор взял деньги, или условия в квартире или доме не соответствуют заявленным, то потери для клиента должны быть компенсированы.

Также законопроектом закрепляется, что такие специалисты должны автоматически выступать соответчиками в судебных спорах из-за сделок по недвижимости, к которым они были причастны.

Помимо этого по аналогии с нотариальными конторами предлагается создать реестр, в который будут внесены риелторы, которые получили лицензию на право работать в этой сфере.

Еще один реестр предлагается ввести для услуг, которые имеет право оказывать риелтор. Без такого описания невозможно проконтролировать и оценить исполнение работы, отмечают авторы инициативы.

Рынок арендного жилья — один из самых неурегулированных в нашей стране. Несмотря на то что тысячи риелторов-профессионалов полностью оправдывают свою комиссию, не меньшее число их «коллег» — это обманщики или мошенники, — объяснил причину разработки законопроекта один из его авторов зампред фракции ЛДПР Алексей Диденко.

По его словам, никакой реальной ответственности за невыполнение своей работы риелторы не несут.

В любом их договоре услуги называются информационными, так как их профессиональная деятельность никак по закону не регламентирована. То есть никакой гарантированной юридической проверки недвижимости, правильности составления договора и ведения сделки они не дают. Это просто обещания, которые можно и не выполнить, — подчеркнул парламентарий.

Рынок недвижимости в России застрял в 1990-х, считает первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Де-юре риелторов в жилом секторе не существует. Агентом может стать кто угодно, и неважно, что у тебя за плечами три класса образования или пять судимостей. На фоне совершенствования законодательства в сфере недвижимости и повышения требований к специалистам в различных областях эта ситуация выглядит тем более дико, — заявил «Известиям» депутат.

По его словам, очень много жалоб на злоупотребления со стороны риелторов, попытки ввести в заблуждение и взять с людей деньги за воздух.

Уже было несколько попыток подготовки законопроекта. Последняя редакция, вынесенная на обсуждение Госдумы в прошлом году, оказалась слабой. Но без законодательного регулирования деятельности риелторов невозможно обеспечить качественный, прозрачный и безопасный рынок недвижимости. Поэтому мы в активных консультациях с экспертным сообществом, прорабатываем сейчас новый законопроект, — пояснил парламентарий.

«Известия» направили запросы в правительство и Минстрой.

Навести порядок

В Федеральной нотариальной палате (ФНП) назвали инициативу позитивной, направленной на решение давно назревших проблем.

На сегодняшний день риелторские услуги может оказывать практически любой человек. При этом никто не проверяет его образование, квалификацию и качество проделанной работы. Никаких требований в законе в отношении риелторов нет, — пояснили «Известиям» в организации.

Там также отметили, что сегодня за такие нарушения и ошибки не предусмотрено никаких санкций.

Как результат, остро стоит проблема серого сегмента на этом рынке, есть множество якобы специалистов, которые оказывают некачественные услуги, а порой и занимаются мошенничеством. Вместе с тем через риелторов сегодня проходит огромное число сделок с недвижимостью, причем, как правило, это сделки в простой письменной форме, когда вообще никто не отвечает за их законность и безопасность, — сообщили в ФНП.

Как результат, такие сделки часто оспариваются, выявляются случаи мошенничества, люди теряют жилье и деньги. И разбираться с этими проблемами пострадавшим приходится самостоятельно, уточнили в палате.

Руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко считает, что вводить лицензирование риелторских услуг и создавать специальный реестр таких специалистов нужно в обязательном порядке.

Рынок уже давно нужно очистить от непрофессионалов и зачастую мошенников. Очень много людей называют себя риелторами, при этом не понимая, что это за профессия, — отметила она.

По словам Елены Мищенко, такие «профессионалы» дискредитируют настоящих специалистов, которые честно и грамотно выполняют свои обязанности. Поэтому лицензирование, реестр и экзамены для таких специалистов помогут вывести эту деятельность в белое поле.

Обеление рынка риелторов должно начинаться не с реестра, а с создания равных налоговых условий: большинство из них берет деньги за свои услуги обычными переводами на банковскую карту или наличными, а добросовестные компании обложены НДС, — заявил эксперт «Народного фронт» Павел Склянчук.

Директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов, напротив, считает, что реализация инициативы подстегнет развитие теневого подпольного рынка риелторских услуг. Риелторы-одиночки будут работать всерую, обходя закон, а крупные профессиональные компании начнут проигрывать им конкуренцию. В конечном итоге пострадают простые россияне, для которых из-за лицензирования профессиональные услуги станут стоить дороже, добавил эксперт.

Реестр позволит регламентировать работу риелторов и сделает рынок более прозрачным для всех его участников, считает и.о. директора департамента продаж GloraX Татьяна Халилова.

С правовой точки зрения риелторская деятельность сейчас регулируется только Гражданским кодексом РФ. Фактически риелтор не отвечает даже за юридическую чистоту объекта недвижимости, так как при появлении третьих лиц, имеющих право оспорить сделку, все риски несут только стороны договора, а не посредник. Сам же риелтор может быть привлечен к гражданско-правовой ответственности только в случае, когда будет установлен факт его умысла на причинение вреда собственнику квартиры, — отметила эксперт.

Сложившийся пробел в законодательстве привел к появлению недобросовестных риелторов, чья работа негативно отражается на деятельности добропорядочных специалистов, а также несет негативные последствия для граждан, потерю больших сумм денег и недвижимости, добавила Татьяна Халилова.

источник: Известия

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