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«Кубок наций»: две представительницы Севастополя — победители боксерского турнира в Сербии
фото: ВКонтакте, Федерация бокса Севастополя

«Кубок наций»: две представительницы Севастополя — победители боксерского турнира в Сербии

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 20:44 23.01.2024

В сербском Сомборе 15-22 января прошли XIII международные соревнования по боксу среди юниорок 17-18 лет и девушек 15-16 лет «Кубок наций».

В турнире приняли участие более 130 спортсменок из 10 стран. Сборная России первенствовала в командном зачете, завоевав в общей сложности 13 медалей (7 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых). Весомый вклад в успех россиянок внесли воспитанницы севастопольской СШОР № 4 по боксу София Кулаева и Анастасия Тюнина, ставшие победителями в своих категориях. Мастер спорта София Кулаева в соревнованиях юниорок 17-18 лет в финальном бою в весе до 57 кг единогласным решение судей одолела сербку Марию Лукич, — сообщает «Крымский спорт»

Кандидату в мастера спорта Анастасии Тюниной не нашлось равных в категории до 48 кг среди девушек 15-16 лет. В решающем поединке она уверенно разобралась с еще одной представительницей Сербии – Уташи Молиндой.

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источник: «Крымский спорт»

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