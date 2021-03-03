Кубок Тавриды-2021 по плаванию — итоги

21-22 февраля в Евпатории на базе водноспортивного комплекса «Эволюция» состоялся турнир по плаванию в категории «Мастерс». Соревнования собрали 295 спортсменов из 32 клубов России. В течение двух соревновательных дней было установлено 22 рекорда России.

В результате упорной борьбы тройку лучших российских клубов возглавил СК «Мэд Вей» (Санкт — Петербург). На втором и третьем общекомандных местах закрепились московские спортивные клубы «Посейдон» и «Тройка». Сборная команда Крыма и Севастополя по итогам турнира расположилась на пятом месте в турнирной таблице. В общей сложности крымчане завоевали 37 золотых, 20 серебряных, 13 бронзовых медалей. А Александра Клейменова в плавании брасом на 50 и 100 метров установила два рекорда России. Высокие результаты были показаны крымчанами и в эстафетном плавании среди мужчин 4х50в/ст. (В. Выборнов, С. Биховец, Ю. Карандышов, П. Токарев), в смешанной 4х50 комплекс (П. Токарев, Е.Львова, Д. Верясов, А. Клейменова). Так же прекрасную спортивную форму продемонстрировали члены СК «Таврида Мастерс» С. Хомяков, Т. Шарун, Д. Андреев, В. Бурцев, Л. Тутов, Н. Сузанская, И. Островская, И. Должикова, И. Красивская, И. Ильин, Т. Таллала, А. Тихомиров и др., — отмечают организаторы.

Столь многочисленные и представительные соревнования общероссийского уровня, инициированные клубом «Таврида Мастерс» и Севастопольской федерацией плавания, стали возможными благодаря поддержке Министерства спорта Республики Крым, Федерации плавания Республики Крым.