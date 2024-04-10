Куда больше всего ездили россияне с начала года. Симферополь — в топе направлений

Москва, Санкт-Петербург, Краснодар и Сочи – самые популярные направления по России в первом квартале 2024 года, следует из данных сервиса путешествий Туту. За границу россияне ездили в страны ближнего зарубежья, а также в Турцию и ОАЭ.

В топ-5 самых востребованных авианаправлений с начала года попали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург и Минеральные Воды. Доля пассажиров в столицу – 20,6%, в Санкт-Петербург – 8,5%, в Сочи – 5,2%, в Екатеринбург – 2,8%, в Минеральные Воды – 2,4%. Путешественники также отправлялись в Калининград, Новосибирск, Красноярск, Уфу и Тюмень. Больше всего бронирований авиабилетов за границу пришлось на Узбекистан (21,12%), Азербайджан (12,24%), Таджикистан (11,57%), Армению (10,61%) и Киргизию (9,94%). Среди стран дальнего зарубежья популярны Турция и ОАЭ, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Аналитики Туту добавили, что путешественники стали чаще пользоваться услугой бронирования — она позволяет зафиксировать цену авиабилета. Они также покупают билеты с возможностью 100%-го возврата стоимости, если поездку вдруг придется перенести.

На поезде россияне ездили в две столицы, в Краснодар, Ростов-на-Дону и Адлер. Доля пассажиров в Москву – 22,9%, в Северную столицу – 8,2%, в Краснодар – 3,9%, в Ростов-на-Дону – 3,1%, в Адлер – 2,1%. В топ-10 популярных направлений вошли и Екатеринбург, Сочи, Симферополь, Тюмень и Воронеж.

По данным аналитиков Туту, с начала года количество покупателей ж/д-билетов в приложении выросло на 32%, а доля купленных билетов на поезд увеличилась на 27%. Путешественники также стали чаще смотреть отзывы и рейтинги поездов перед решением о покупке билета. Увеличилось и число пользователей, которые заранее оформляют билет на поезд и оплачивают его позже.