Куда деть «отслужившую» новогоднюю ёлку? В Симферополе — акция «Ёлковорот»  

В Симферополе продолжается экологическая акция «Ёлковорот».

Департаментом городского хозяйства администрации города оказано содействие в установке крупногабаритных контейнеров типа «лодочка» по 4 местам дислокации: улицы Лермонтова, 16, Маршала Жукова, 15, 60 лет Октября, 18 и Балаклавская, 69. На сегодняшний день лодки вывезены, каждая объемом 8 кубометров, — рассказали в администрации крымской столицы.

Всего во время мероприятия в Симферополе с 20 точек было собрано порядка 400 деревьев, которые уже отправились в Центр развития экологических инициатив «Сеятели», где будут переработаны в щепу для хвойных посадок.

Напомним, что ежегодная всекрымская акция по приему живых новогодних деревьев для вторичного использования «Ёлковорот» состоится также 23 января. В Симферополе сдать хвойные деревья на переработку можно с 11:00 до 15:00 по следующим адресам:

Улица 60 лет Октября, 18 (возле магазина «ПУД»). Улица Беспалова/Генерала Родионова, 1 (ресторан «Айше»). Парк Шевченко (за аркой у входа). Улица Лермонтова, 16 (Крымсоюзпечать). Проспект Победы, 56 (на парковке у TЦ). Улица Киевская, 137 (сквер Крымской весны). ТРК «Меганом» (возле кафе «Чили Пицца»). Проспект Кирова, 51 (Дворец Пионеров). ГРЭС, ул. Кржижановского, 24 (МФЦ). Улица Гагарина, 2A (кинотеатр «Космос»). Парк Тренёва. Проспект Кирова, 39 (возле РHКБ). Улица Кечкеметская, 198 (у здания Министерства экологии и природных ресурсов). Сквер Мира (напротив Тургенева, 52). Улица Маршала Жукова, 15. Улица Киевская, 7B. Улица Севастопольская, 47 (возле остановки). Улица Павленко (остановка). Улица Героев Сталинграда, 3А (возле магазина «Яблоко»). Улица Балаклавская, 69 (возле магазина «ПУД»).

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