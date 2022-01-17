Куда деть «отслужившую» новогоднюю ёлку? В Симферополе — акция «Ёлковорот»  

В Симферополе продолжается экологическая акция «Ёлковорот».
Департаментом городского хозяйства администрации города оказано содействие в установке крупногабаритных контейнеров типа «лодочка» по 4 местам дислокации: улицы Лермонтова, 16, Маршала Жукова, 15, 60 лет Октября, 18 и Балаклавская, 69. На сегодняшний день лодки вывезены, каждая объемом 8 кубометров, — рассказали в администрации крымской столицы.
Всего во время мероприятия в Симферополе с 20 точек было собрано порядка 400 деревьев, которые уже отправились в Центр развития экологических инициатив «Сеятели», где будут переработаны в щепу для хвойных посадок.
Напомним, что ежегодная всекрымская акция по приему живых новогодних деревьев для вторичного использования «Ёлковорот» состоится также 23 января. В Симферополе сдать хвойные деревья на переработку можно с 11:00 до 15:00 по следующим адресам:
- Улица 60 лет Октября, 18 (возле магазина «ПУД»).
- Улица Беспалова/Генерала Родионова, 1 (ресторан «Айше»).
- Парк Шевченко (за аркой у входа).
- Улица Лермонтова, 16 (Крымсоюзпечать).
- Проспект Победы, 56 (на парковке у TЦ).
- Улица Киевская, 137 (сквер Крымской весны).
- ТРК «Меганом» (возле кафе «Чили Пицца»).
- Проспект Кирова, 51 (Дворец Пионеров).
- ГРЭС, ул. Кржижановского, 24 (МФЦ).
- Улица Гагарина, 2A (кинотеатр «Космос»).
- Парк Тренёва.
- Проспект Кирова, 39 (возле РHКБ).
- Улица Кечкеметская, 198 (у здания Министерства экологии и природных ресурсов).
- Сквер Мира (напротив Тургенева, 52).
- Улица Маршала Жукова, 15.
- Улица Киевская, 7B.
- Улица Севастопольская, 47 (возле остановки).
- Улица Павленко (остановка).
- Улица Героев Сталинграда, 3А (возле магазина «Яблоко»).
- Улица Балаклавская, 69 (возле магазина «ПУД»).
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