Куда едем? Десять трендов в путешествиях на 2024 год

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ подводит итоги уходящего 2023-го и выделяет основные тенденции в туризме и отдыхе на следующий год.

Десять трендов в путешествиях на 2024 год

47% путешественников готовы доплачивать за отдых в отеле с питомцами. Самый pet-friendly город, куда приезжают туристы с питомцами, — Санкт-Петербург, на втором месте — Москва, на третьем — Сочи. Отметим, что число бронирований в pet-friendly отели в этом году выросло на 12% по сравнению с прошлым годом. Туристы, особенно те, кто путешествует на машине, строят маршруты специально по местам, где можно познакомиться с местной культурой через еду. По данным опроса в социальных сетях ТВИЛ, самыми популярными направлениями для гастрономического туризма являются Крым (52%), Краснодарский край (33%) и Дагестан (14%). Примечательно, что около 10% туристов отметили в опросе вкусную еду и вина в Северной Осетии, Ставропольском крае, Волгоградской области и Кабардино-Балкарии. Гостиничная индустрия стремится дать уникальные впечатления благодаря новым технологиям. В отелях играет музыка, когда гости входят в номер. На экране телевизора появляется меню любимых семейных фильмов, а в мини-холодильнике есть всё, что любят гости. Функция «Умный дом» заботится о гостях, спрашивает «Как проходит ваше проживание» и, если что-то не так, сообщает владельцу отеля. В новом году будет расти тенденция на wellness-путешествия. Активно путешествующее население страны стремится сфокусироваться на оздоровлении, снизить влияние стресса в повседневной жизни. И чтобы привлекать новых и удержать постоянных гостей, отельеры всё больше позиционируют себя как wellness-friendly отели, включая в проживание различные духовные практики, приглашают в отель блогеров-диетологов, внедряют в меню вегетарианские блюда, обустраивают экотропы и фитнес-зоны на территории. Для тех, кто работает удалённо и разделяет работу и дом, стало нормой бронировать отель, а не коворкинг и квартиру на длительный срок. Популярные направления у туристов для бронирования отелей для удалённой работы — Сочи, Анапа, Геленджик, Феодосия, Санкт-Петербург, Ейск, Ялта, Евпатория, Москва, Алушта. Самое продолжительное (на 23 ночи) проживание в этом году — в Москве. В остальных направлениях — на 17 ночей. По данным ТВИЛ, 66% туристов бронируют для работы отели, ещё 30% — квартиры. И больше всего таких туристов среди семей и одиночек, на втором месте — женщины с детьми и пары. При этом отели бронируют в этом году на 36% чаще, чем квартиры. Популярными становятся мультибронирования. Это когда бронируешь для большой компании несколько номеров и оплачиваешь в одной заявке. По данным ТВИЛ, туристы в 2023 году путешествовали большими компаниями (от 3 и более человек) на 8% чаще, чем в прошлом году. Такие путешественники часто бронируют квартиры и апартаменты — около 50%. Семьи уже не боятся брать с собой в путешествие малышей. В среднем, с детьми в этом году можно отдохнуть за 4,3 тысячи рублей в сутки в отеле. С малышами и школьниками туристы ездят отдыхать в Сочи, Анапу, Санкт-Петербург, Геленджик, Москву, Ейск, Казань, Ялту, Краснодар, Ростов-на-Дону. Для семей в отелях важно, чтобы до моря было недалеко и удобный подход к пляжу. Также туристы с детьми смотрят на число комнат, наличие в отеле детского бассейна и питания (не каждой семье по карману обедать в кафе и ресторанах в городе, выгоднее бронировать путёвки в отели со включённым в стоимость питанием). Коллекционеры русских городов ищут новые недорогие направления. Бюджетные направления — Анапа, Ейск, Феодосия, Казань, Ялта, Волгоград, Воронеж, Краснодар. Средний чек бюджетного туриста составляет 2050 р за ночь. В плане экономии туристы путешествуют по одному или вдвоём на 1-2 дня. Для путешествий одного дня бронируют отели и мини-отели — 66%. Чаще всего на один день заселяются туристы, которые приезжают с деловым визитом или путешествуют в одиночку — 40% таких бронирований. Примечательно то, что такие одинокие туристы путешествуют в 2-3 раза чаще остальных: они останавливаются на 1-2 дня в десятке городов. Более 300 новых направлений открыли туристы в этом году. В топ-10 вошли: Чегет в Кабардино-Балкарии, Дзержинский в Московской области, Лодейное Поле в Ленинградской области, Пичуга в Волгоградской области, Нягань в Ханты-Мансийске, Мезмайское в Краснодарском крае, Хасавюрт в Дагестане, Борисоглебск в Воронежской области, Ханки в Карелии, Верхний Фиагдон в Северной Осетии. Туристы бронируют в новых направлениях глэмпинги и коттеджи — около 30% бронирований. Узнайте больше: Новогодние троллейбусы курсируют в Симферополе, Ялте и Алуште