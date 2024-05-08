Куда едут россияне на День Победы

Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Нижний Новгород – самые популярные направления у россиян на 9 мая – День Победы. Об этом сообщает сервис путешествий Туту , который проанализировал продажи авиа- и ж/д-билетов на период 8 — 9 мая 2024 года.

В топ-5 авианаправлений вошли две столицы, Сочи, Калининград и Минеральные Воды. Доля пассажиров в Москву – 15,9%, в Санкт-Петербург – 10,6%, в Сочи – 7,9%, в Калининград – 5,2%, в Минеральные Воды – 3,5%. В праздник россияне также полетят в Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск и Тюмень.

При этом среди конкретных маршрутов на первом месте Москва — Калининград, на втором – Москва — Санкт-Петербург, на третьем – Москва — Сочи. Из Северной столицы самые популярные маршруты: Санкт-Петербург — Калининград, Санкт-Петербург — Сочи и Санкт-Петербург — Казань.

Среди зарубежных стран популярны Узбекистан – туда оформлено 16,14% авиабилетов, Беларусь – 13,37%, Армения – 10,24%, Турция – 9,52% и Азербайджан – 9,16%.

Аналитики Туту добавили, что путешественники стали чаще пользоваться услугой бронирования — она позволяет зафиксировать цену авиабилета. Они также покупают билеты с возможностью 100%-го возврата стоимости, если поездку вдруг придется перенести.На поезде в День Победы так же отправятся в Москву и Санкт-Петербург – туда куплено 19,6% и 12,5% ж/д-билетов соответственно. Также востребованы поездки в Краснодар и Нижний Новгород – по 2,8%, Адлер – 2,6%. В топ-10 вошли и Ростов-на-Дону, Сочи, Казань, Симферополь и Ярославль.

Среди конкретных маршрутов на первом месте Москва — Санкт-Петербург, на втором – Москва — Нижний Новгород, а на третьем – Москва — Казань.

По данным аналитиков Туту, количество покупателей ж/д-билетов в приложении выросло на 32%, а доля купленных билетов на поезд увеличилась на 27%. Путешественники также стали чаще смотреть отзывы и рейтинги поездов перед решением о покупке билета.