Куда поедут россияне в последний день лета. В Симферополь — да

В последний день лета россияне будут больше всего путешествовать по стране – на внутрироссийские направления приходится 85% купленных авиа- и 97,61% ж/д-билетов. На зарубежные направления приходится 15% и 2,39% билетов соответственно. Сервис путешествий Туту проанализировал продажи билетов на самолет и поезд на 31 августа.

АВИА

В топ-5 авианаправлений в последний день лета вошли Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Калининград и Минеральные Воды. Доля пассажиров в Сочи – 15,6%, в Москву – 11,8%, в Санкт-Петербург – 7,1%, в Калининград – 3,9%, в Минеральные Воды – 3,1%. Россияне также планируют отправиться Екатеринбург, Махачкалу, Казань, Владивосток и Красноярск.

Среди конкретных маршрутов на первом месте Москва — Сочи, на втором Москва — Калининград, на третьем Санкт-Петербург — Сочи. Далее следуют Сочи — Екатеринбург, Москва — Минеральные Воды и Москва — Махачкала.

Аналитики Туту добавили, что путешественники стали чаще пользоваться услугой бронирования — она позволяет зафиксировать цену авиабилета. Они также покупают билеты с возможностью 100%-го возврата стоимости, если поездку вдруг придется перенести.

Ж/Д

На поезде в последний день лета путешественники отправятся в две столицы, Адлер, Анапу и Ростов-на-Дону. Доля пассажиров в Москву – 21,4%, в Санкт-Петербург – 8,2%, в Адлер – 3,9%, в Анапу – 3,8%, в Ростов-на-Дону – 3,2%. В топ ж/д-направлений также вошли Краснодар, Симферополь, Сочи, Екатеринбург и Воронеж.

Среди конкретных маршрутов на первом месте Москва — Санкт-Петербург, на втором Москва — Анапа, на третьем Москва — Симферополь. Далее следуют Краснодар — Адлер, Москва — Нижний Новгород и Москва — Новороссийск.

По данным аналитиков Туту, путешественники стали чаще смотреть отзывы и рейтинги поездов перед решением о покупке билета. Увеличилось и число пользователей, которые заранее оформляют билет на поезд и оплачивают его позже.

ОТЕЛИ

Больше всего отелей на последний день лета забронировано в России – 95,86%, за рубежом – 4,14%. Средний чек за одну ночь внутри страны составляет 3828 рублей, за границей – 4166 рублей.

В топ-5 городов, где больше всего забронировано отелей на последний день лета, вошли Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Нижний Новгород и Калининград.

Аналитики Туту добавили, что выросло число путешественников, которые пользуются услугой «Гарантия заселения» в отели. Они также стали чаще смотреть видеоотзывы об отелях и апартаментах, чтобы не ошибиться с выбором.

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