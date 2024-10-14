Куда поедут с детьми на каникулы россияне. Симферополь в десятке предпочтений

Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Ростов-на-Дону – самые популярные направления, куда отправятся россияне с детьми на предстоящие каникулы. Об этом сообщает сервис путешествий Туту, который проанализировал продажи авиа- и ж/д-билетов на период 26 октября — 4 ноября 2024 года.

Путешествуя с детьми, россияне больше всего предпочитают передвигаться на поезде. На втором месте по популярности – самолет, на третьем – автобусы. В топ направлений на поезде вошли Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Краснодар и Адлер. Доля пассажиров в столицу с детьми составляет 17,8%, в Санкт-Петербург – 9%, в Ростов-на-Дону – 4,9%, в Краснодар – 4,3%, в Адлер – 2,6%. С детьми также отправятся в Симферополь, Казань, Воронеж, Сочи и Екатеринбург, — отмечают в пресс-службе сервиса.

По данным аналитиков Туту, путешественники стали чаще смотреть отзывы и рейтинги поездов перед решением о покупке билета, а также заранее оформлять билет и оплачивать его позже.

На самолете с детьми полетят также в две столицы, Сочи, Калининград и Минеральные Воды. В Москву куплено 13,9% авиабилетов, в Сочи – 10,1%, в Санкт-Петербург – 8,7%, в Калининград – 5,3%, в Минеральные Воды – 4,2%. Далее по популярности следуют Казань, Екатеринбург, Тюмень и Иркутск. В Туту добавили, что путешественники стали чаще пользоваться услугой бронирования — она позволяет зафиксировать цену авиабилета.

Среди популярных направлений, куда поедут с детьми на автобусе – Москва, Киров, Кисловодск, Саранск и Анапа. А больше всего отелей на предстоящие каникулы забронировано в Санкт-Петербурге, Москве, Сириусе, Сочи и Казани.

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