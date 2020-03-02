Куда туристы едут за необычным и экстремальным отдыхом? Крым зовёт и манит

Российский сервис бронирования жилья для отдыха
В тройку локаций, где туристы хотели бы необычно и активно отдохнуть в этом году, также вошли Камчатка (18,3%), Горный Алтай и озеро Байкал, набравшие по 13,3% голосов. Камчатка привлекает на свои земли поклонников фрирайда и хели-ски, хели-бординга (заброс на гору с вертолета и последующий спуск), сложных спусков на склонах вулканов и сопок. Здесь круглый год доступен серфинг, однако в холодные сезоны для этого потребуется дополнительная экипировка. В республику Алтай едут, чтобы покататься на одиннадцатикилометровых трассах в байк-парке, пройти маршруты по Северо-Чуйскому хребту и сплавляться по горным реками Чуя и Катунь, — сообщили в пресс-службе сервиса.
По данным опроса Tvil.ru, пользователи соцсетей также отметили, как самые желанные направления для экстремального отдыха, Абхазию (6,67%), Карелию (5%), Краснодарский край (3,3%), Приэльбрусье, Карачаево-Черкесию, Хакасию и Ямал (по 1,67%).
Десять направлений, самых желанных для экстремального отдыха 2020:
1. Крым, 35%
2. Камчатка, 18,3%
3-4. Горный Алтай и озеро Байкал, 13,3%
5. Абхазия, 6,67%
6. Карелия, 5%
7. Краснодарский край, 3,3%
8-9-10. Приэльбрусье и Карачаево-Черкесия, Хакасия и Ямал, 1,67%
* По данным опроса соцсетей