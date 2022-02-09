Куда вырваться на праздники: популярные направления на 14 и 23 февраля. Симферополь — в топе

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий
Куда отправятся авиапутешественники
По данным продаж Туту.ру, доля зарубежных бронирований авиабилетов на 11-14 и 22-27 февраля находится на уровне 12-13%. Кстати, на 5-8 марта доля зарубежных бронирований пока немного ниже, на уровне 8-9%. Это объясняется тем, что самостоятельные путешественники сейчас покупают билеты за границу за одну-две недели до вылета, так как обстановка в связи с пандемией COVID-19 остаётся нестабильной.
Больше всего авиаперелетов с 11 по 14 февраля запланировано в Москву (16,4%), Санкт-Петербург (8,4%), Сочи (7,3%), Минеральные Воды (3,9%) и Краснодар (3,3%). Также в топ-10 входят Ростов-на-Дону, Симферополь, Екатеринбург и Уфа. Кроме того, в топ-10 по спросу вошло одно зарубежное направление, это Ереван.
С 22 по 27 февраля топ-5 направлений выглядит следующим образом: Москва (14,6%), Санкт-Петербург (7,9%), Сочи (7,8%), Минеральные Воды (4,2%) и Краснодар (2,9%). А далее по популярности следуют Калининград, Ростов-на-Дону, Симферополь, Иркутск и Екатеринбург.
Средние чеки при вылете с 11 по 28 февраля: топ-10 авианаправлений
|Город назначения
|Доля пассажиров
|Средний чек в одну сторону
|Москва
|16,2%
|5031
|Санкт-Петербург
|7,9%
|4748
|Сочи
|6,6%
|5503
|Минеральные Воды
|3,9%
|4843
|Краснодар
|3,1%
|4760
|Симферополь
|2,3%
|5565
|Ростов-на-Дону
|2,2%
|4162
|Калининград
|2,1%
|4678
|Иркутск
|1,9%
|11209
|Ереван
|1,8%
|5712
Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру
Среди топ-10 популярных авианаправлений самый низкий средний чек зафиксирован за авиабилет в Ростов-на-Дону — 4 162 рубля в одну сторону. За 4,7-4,8 тыс. рублей в одну сторону в среднем приобретают билеты в Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Краснодар и Калининград. Средний чек за перелёт в Москву находится на уровне 5 тыс. рублей в одну сторону.
Куда путешественники отправятся на поездах
Среди оформленных ж/д билетов на зарубежные поездки приходится всего 3-4%, россиянам по-прежнему доступны только Абхазия и Беларусь. Остальные поездки запланированы по России.
Больше всего путешествий на поездах 11-14 февраля запланировано в Москву (26%), Санкт-Петербург (11%), Екатеринбург, Тюмень и Ростов-на-Дону. Также в топ-10 популярных направлений входят Сочи, Нижний Новгород, Краснодар, Казань и Новосибирск.
В период с 22 по 27 февраля в топ популярных ж/д направлений, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, на которые приходится 43% оформленных билетов, входят Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Сочи, Новосибирск, Екатеринбург, Краснодар, Тюмень и Волгоград.
Средние чеки при отправлении с 11 по 28 февраля: топ-10 ж/д направлений
|Город назначения
|Доля пассажиров
|Средний чек в одну сторону
|Москва
|26,8%
|2270
|Санкт-Петербург
|11,1%
|2474
|Екатеринбург
|1,8%
|2164
|Тюмень
|1,7%
|2334
|Краснодар
|1,7%
|1705
|Ростов-на-Дону
|1,7%
|2324
|Нижний Новгород
|1,7%
|1766
|Адлер
|1,6%
|3087
|Новосибирск
|1,4%
|2592
|Казань
|1,4%
|2478
Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру
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