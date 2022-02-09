Куда вырваться на праздники: популярные направления на 14 и 23 февраля. Симферополь — в топе

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, куда оформляют билеты на 14 и 23 февраля. Популярностью пользуются Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, Екатеринбург, Нижний Новгород и другие направления.

Куда отправятся авиапутешественники

По данным продаж Туту.ру, доля зарубежных бронирований авиабилетов на 11-14 и 22-27 февраля находится на уровне 12-13%. Кстати, на 5-8 марта доля зарубежных бронирований пока немного ниже, на уровне 8-9%. Это объясняется тем, что самостоятельные путешественники сейчас покупают билеты за границу за одну-две недели до вылета, так как обстановка в связи с пандемией COVID-19 остаётся нестабильной.

Больше всего авиаперелетов с 11 по 14 февраля запланировано в Москву (16,4%), Санкт-Петербург (8,4%), Сочи (7,3%), Минеральные Воды (3,9%) и Краснодар (3,3%). Также в топ-10 входят Ростов-на-Дону, Симферополь, Екатеринбург и Уфа. Кроме того, в топ-10 по спросу вошло одно зарубежное направление, это Ереван.

С 22 по 27 февраля топ-5 направлений выглядит следующим образом: Москва (14,6%), Санкт-Петербург (7,9%), Сочи (7,8%), Минеральные Воды (4,2%) и Краснодар (2,9%). А далее по популярности следуют Калининград, Ростов-на-Дону, Симферополь, Иркутск и Екатеринбург.

Средние чеки при вылете с 11 по 28 февраля: топ-10 авианаправлений

Город назначения Доля пассажиров Средний чек в одну сторону Москва 16,2% 5031 Санкт-Петербург 7,9% 4748 Сочи 6,6% 5503 Минеральные Воды 3,9% 4843 Краснодар 3,1% 4760 Симферополь 2,3% 5565 Ростов-на-Дону 2,2% 4162 Калининград 2,1% 4678 Иркутск 1,9% 11209 Ереван 1,8% 5712

Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

Среди топ-10 популярных авианаправлений самый низкий средний чек зафиксирован за авиабилет в Ростов-на-Дону — 4 162 рубля в одну сторону. За 4,7-4,8 тыс. рублей в одну сторону в среднем приобретают билеты в Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Краснодар и Калининград. Средний чек за перелёт в Москву находится на уровне 5 тыс. рублей в одну сторону.

Куда путешественники отправятся на поездах

Среди оформленных ж/д билетов на зарубежные поездки приходится всего 3-4%, россиянам по-прежнему доступны только Абхазия и Беларусь. Остальные поездки запланированы по России.

Больше всего путешествий на поездах 11-14 февраля запланировано в Москву (26%), Санкт-Петербург (11%), Екатеринбург, Тюмень и Ростов-на-Дону. Также в топ-10 популярных направлений входят Сочи, Нижний Новгород, Краснодар, Казань и Новосибирск.

В период с 22 по 27 февраля в топ популярных ж/д направлений, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, на которые приходится 43% оформленных билетов, входят Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Сочи, Новосибирск, Екатеринбург, Краснодар, Тюмень и Волгоград.

Средние чеки при отправлении с 11 по 28 февраля: топ-10 ж/д направлений

Город назначения Доля пассажиров Средний чек в одну сторону Москва 26,8% 2270 Санкт-Петербург 11,1% 2474 Екатеринбург 1,8% 2164 Тюмень 1,7% 2334 Краснодар 1,7% 1705 Ростов-на-Дону 1,7% 2324 Нижний Новгород 1,7% 1766 Адлер 1,6% 3087 Новосибирск 1,4% 2592 Казань 1,4% 2478

Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

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