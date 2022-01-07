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Куда звонить, если что‑то случилось? 112 - единый номер вызова экстренных служб

Куда звонить, если что‑то случилось? 112 — единый номер вызова экстренных служб

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:22 07.01.2022

С 1 января вступил в силу закон, который вводит по всей стране единый номер вызова экстренных служб — 112. Рассказываем, как устроена работа таких служб и как получить помощь.

Куда звонить за помощью?

Система вызова экстренных служб — пожарных, полиции, скорой медицинской помощи, спасателей — по единому номеру 112 до принятия закона действовала в 56 регионах нашей страны. Вступивший в силу закон позволит ввести ее уже по всей России.

Связаться с экстренными службами можно и по их отдельным номерам: 101 — пожарная служба, 102 — полиция, 103 — скорая медицинская помощь, 104 — служба газа.

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Почему необходим единый номер?

Инициатива позволит обеспечить работу единого номера вызова экстренных оперативных служб — 112 — по всей стране, — сказал Председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, «принятие законопроекта позволит сократить время реагирования экстренных и оперативных служб на вызовы, а значит — быстрее оказывать помощь попавшим в беду людям».

В законе четко прописано, что вызовы на номер 112 будут бесплатными — более того, обратиться за помощью можно, даже если у вас на счету нет денег. Вызовы экстренных служб сейчас не тарифицируются мобильными операторами.

Фото и материалы: пресс-служба Госдумы, duma.gov.ru.

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