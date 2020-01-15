Кудрин, Силуанов и Чемезов: в Госдуме озвучивают кандидатуры на пост премьера Правительства РФ

Лидеры парламентских фракций «Справедливой России» и ЛДПР Сергей Миронов и Владимир Жириновский, сообщает Интерфакс , в числе претендентов на пост нового премьер-министра назвали главу Счетной палаты Алексея Кудрина и первого вице-премьера Антона Силуанова.

Кандидатура Кудрина более чем уместна, потому что после ухода с высоких постов и до назначения в Счетную палату он многое посмотрел, многое для себя понял. Он понял, что без подъема платежеспособности населения в РФ ничего не будет, — сказал Сергей Миронов журналистам.

Владимир Жириновский заявил, что среди возможных претендентов на пост премьер-министра, внесение кандидатуры которого ожидают в Госдуме, могут быть первый заместитель председателя правительства, министр финансов Антон Силуанов или гендиректор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов:

Может быть тот же Силуанов, он был первым вице-премьером. Может быть это будет Чемезов, он занимался нашими технологиями.

Лидер ЛДПР также не исключает, что на пост премьера может претендовать один из губернаторов, «который себя хорошо проявил». Владимир Жириновский ожидает и кадровых изменений в составе правительства, в том числе в силовом блоке.

Ранее в среду лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о необходимости дискуссии по претендентам на пост нового премьера.