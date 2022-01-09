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Куклы академического театра кукол представлены на выставке в Музее истории Симферополя

Куклы академического театра кукол представлены на выставке в Музее истории Симферополя

Опубликовал: CrimeaPRESS в Выставки Крыма 20:19 09.01.2022

Крымский академический театр кукол принял участие в выставке «Новогодний карнавал», которая организована в Музее истории города Симферополя. Как отмечает пресс-служба министерства культуры РК, экспонаты, представленные театром, вызвали интерес посетителей, пробудили яркие воспоминания и помогли окунуться в мир детства. Главный художник театра кукол — заслуженный художник Крыма Людмила Рестенко подобрала экземпляры для демонстрации и новой встречи со зрителями. Экспонируются куклы из спектаклей действующего репертуара и архивного фонда театра.

Куклы академического театра кукол представлены на выставке в Музее истории Симферополя

В роли музейных экспонатов выступили персонажи из спектаклей «Золушка» Е. Шварца, «Арлекин, или Слуга трёх господ» Х. Юрковского, «Стойкий оловянный Солдатик» Г.Х. Андерсенсена, «Ангельская труба» А. Шмидт — художника Людмилы Рестенко и «О принцах и принцессах» А. Шмидт — художника Натальи Денисовой. Новогоднее настроение и атмосферу карнавала создали работы заслуженного художника Крыма, Украины Татьяны Шевченко и зимние пейзажи художника-любителя Михаила Максименко, — сообщае пресс-служба минкультуры.

Куклы академического театра кукол представлены на выставке в Музее истории Симферополя

Выставка в Музее истории Симферополя продлится до 19 января.

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Куклы академического театра кукол представлены на выставке в Музее истории Симферополя

Фото: пресс-служба министерства культуры РК.

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