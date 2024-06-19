«Кулибины» из Крыма помогают защищать «северных» бойцов от дронов на передовой

Жители Мурманской области решили помочь защитить своих «северных» ребят на передовой от вражеских дронов. Прямо на позиции бойцов были доставлены новые модели средств радиоэлектронной защиты от крымских «кулибиных» вместе с квадрокоптером и рюкзаками медсредств для военных медиков.

Народный фронт Мурманской области закупил для бойцов на Херсонском направлении две системы радиоэлектронной борьбы. Это защита от дронов нового поколения, которые сделали наши крымские «кулибины».

Знаем, насколько сегодня важна защита от дронов на передовой. Когда к нам обратились из Мурманской области, мы сразу сказали, что у наших крымских мастеров есть зарекомендовавшие себя наработки. Вместе с нашими северными друзьями мы их к ребятам, — рассказала руководитель регионального исполкома Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

Простые жители за 4000 километров поддерживают российских бойцов переводами, а крымские мастера делают одни из лучших систем защиты, чтобы вражеские дроны не накрыли наших ребят. Такие средства сегодня защищают бойцов со всей страны на передовой.

Это самая востребованная защита сегодня. Это спасенные жизни. Спасибо Крыму, Спасибо Мурманску, спасибо крымским мастерам!, — поделился боец с позывным «Север».

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму