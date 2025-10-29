Прямо сейчас:
Кулибины Крыма помогают защищать авто бойцов на фронте бронестеклами

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:40 29.10.2025

Это результаты долгих трудов крымского кулибина с позывным «Инженер» с командой одного из крымских предприятий и они занимаются разработкой бронестекол для военных на СВО. Его разработки легче стандартных стекол, экономичнее, быстрее в производстве и их даже можно изготавливать в полевых условиях!

Сейчас будет нанесен удар с ФПВ — осколочно-фугасным снарядом полтора килограмма… А стекла на бронемашине не пробило!, — рассказывают бойцы. 

Сам инженер раньше специализировался на производстве ювелирных изделий, но не смог остаться в стороне с началом боевых действий. Уже несколько лет вместе с командой постоянно совершенствуют производство с выездами на СВО и тестами с бойцами. Вместе с Народным фронтом сейчас помогает защитить технику наших ребят с херсонского направления.

Защищаем СВОих по крымским разработкам! У нас в Крыму есть очень талантливые люди, которые от всей души помогают фронту! — говорит руководитель Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

источник: пресс-служба Народный фронт в Крыму 

