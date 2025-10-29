Кулибины Крыма помогают защищать авто бойцов на фронте бронестеклами

Это результаты долгих трудов крымского кулибина с позывным «Инженер» с командой одного из крымских предприятий и они занимаются разработкой бронестекол для военных на СВО. Его разработки легче стандартных стекол, экономичнее, быстрее в производстве и их даже можно изготавливать в полевых условиях!

Сейчас будет нанесен удар с ФПВ — осколочно-фугасным снарядом полтора килограмма… А стекла на бронемашине не пробило!, — рассказывают бойцы.

Сам инженер раньше специализировался на производстве ювелирных изделий, но не смог остаться в стороне с началом боевых действий. Уже несколько лет вместе с командой постоянно совершенствуют производство с выездами на СВО и тестами с бойцами. Вместе с Народным фронтом сейчас помогает защитить технику наших ребят с херсонского направления.

Защищаем СВОих по крымским разработкам! У нас в Крыму есть очень талантливые люди, которые от всей души помогают фронту! — говорит руководитель Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

источник: пресс-служба Народный фронт в Крыму

Узнайте больше: Штраф 500 рублей - за госномера без флага России будут наказывать

