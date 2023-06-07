Кулинар из Севастополя стала победителем седьмого сезона реалити-шоу «Кондитер»  

Диана Кинкладзе из Севастополя стала победителем седьмого сезона реалити-шоу «Кондитер» на телеканале «Пятница!». В финале кулинары-любители и повара-профессионалы соревновались за титул лучшего кондитера страны и денежный приз — один миллион рублей.

Конкуренцию в финале Диане составили семнадцать кондитеров из разных регионов страны. Суперфиналисты проходили несколько серьезных испытаний. Главным заданием стало приготовление изделия не менее одного метра в высоту и весом более 10 килограммов. Диана приготовила торт в виде… А.С. Пушкина и выиграла главный приз.

Друзья, спасибо, за поздравления! Так приятно! Мой торт – Пушкин. Я просто светилась от счастья, когда Нина @niksya его хвалила! В этот момент Я ВЫИГРАЛА!) Ольге @vashourina -тоже понравился! Это просто невероятно приятно, когда ТАКИЕ творческие и профессиональные девушки высоко оценили МОЙ торт, — написала на своей странице ВКонтакте Диана Кинкладзе.

Наши поздравления!

Скриншоты: телеканал «Пятница».

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